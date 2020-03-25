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清明連假 公路總局三工處將啟動台東地區疏運計畫

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
公路總局第三區養護工程處因應清明節連續假期龐大的交通量，將從4月2日起啟動台東地區交通疏運計畫。本報資料照片
公路總局第三區養護工程處因應清明節連續假期龐大的交通量，將從4月2日起啟動台東地區交通疏運計畫。本報資料照片

公路總局第三區養護工程處因應清明節連續假期龐大的交通量，將從4月2日起啟動台東地區交通疏運計畫，包括風景區及重要路段。

三工處指出，預估4月2日至4日為旅遊及掃墓高峰、4月5日為收假高峰，針對台東地區轄管省道台9線、台11線、台20線及台23線等，重要路段規劃替代路線、彈性調整號誌時制。

民眾行駛替代路線時，可遵循設置於轉向路口前的螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

另金崙風景區、多良火車站、台東市區、初鹿牧場、金城武樹、池上街道、關山街道、小野柳、水往上流、三仙台及八仙洞等風景區，易壅塞路段已規劃完成相關交通疏導策略。

此外，已協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。相關交通資訊可上公路總局「智慧化省道即時資訊服務網http://168.thb.gov.tw」查詢。

台東 火車站 小野

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