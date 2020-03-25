武漢返台者回家！小男童、女童親筆感謝台灣抗疫英雄
第二批武漢包機返台人員結束14天隔離期滿，蘭陽檢疫所112人今天一早搭乘四輛遊覽車返家，每個人歸心似箭，難掩興奮心情。 有人說，這14 所載家屬出來，4輛遊覽車接著駛出。隔離人員上車前對著14天來的照護人員道謝連連，醫濩人員車內人員對著開心揮手，還有人對窗外錄影拍照留存紀念。
一名9歲小男童與母親跟弟弟入住，特別畫了一幅畫，畫中是入住時望著窗穿著隔離衣的護理工作人員情景，寫著「謝謝你們一直用心的照顧我，加油」，左上方還有一個暖和太陽。醫護人員看到小朋友天真的鼓勵，窩心極了。
另一名13歲女童也寫了張感謝紙張，「謝謝叔叔、阿姨14天以來需微不至的照顧，無論是幫忙收垃圾的工作人員或是醫護人員，你們辛苦了」。
小女生另外感謝所有防疫指揮中心同仁，陳時中部長還有許多無名英雄，持續努力，「台灣會打贏這場戰疫」。
這批武漢台胞10日深夜由華航包機載抵國門，11日凌晨4點15分進入位於宜蘭的蘭陽檢疫所。檢疫所是以舊眷舍改裝而成，最多可住150人，這次安置112人不會太擠；每房配有電視、空調、桌椅及衣櫃俱全，還有洗衣機，算是很不錯的環境。
「終於可以回家了」，每個人歸心似箭，有部分家屬開自家車急著載人提早回去，但依規定只能清晨6點統一離開檢疫所。今天除了自家車輛載回者，其餘隔離人員分乘四輛遊覽車，其中三輛開往台北、一輛在宜蘭轉運站及火車站放人，再轉搭大眾交通工具回家。
家住湖北的向先生元月中帶妻小返鄉探親，發生疫情後就回不來，太太是彰化人，事隔2個多月終於可以回家。他很感謝台灣的醫護人員把他們照顧得很好，「你們辛苦了」。
他說，檢疫所裡提供三餐便當，食宿都很好，也安排小朋友畫畫等娛樂活動，不會感到無聊。
另一位戴小姐也說，裡面非常好，很多人協助他們，大家都辛苦了。
陽明大學附設醫院醫護人員負起這112人的照顧責任，入住期間的三餐由中央負責張羅，縣政府與員山鄉公所每天進行環境消毒，減少附近居民擔心傳染問題。
據了解，在這段隔離期間曾經有人出現感冒等上呼吸道症狀，但經過醫師檢查篩檢後，並非新冠病毒，總算有驚無險度過14天。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言