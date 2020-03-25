武漢返台者回家！小男童、女童親筆感謝台灣抗疫英雄

第二批武漢包機返台人員結束14天隔離期滿，蘭陽檢疫所112人今天一早搭乘四輛遊覽車返家，每個人歸心似箭，難掩興奮心情。 有人說，這14 所載家屬出來，4輛遊覽車接著駛出。隔離人員上車前對著14天來的照護人員道謝連連，醫濩人員車內人員對著開心揮手，還有人對窗外錄影拍照留存紀念。

一名9歲小男童與母親跟弟弟入住，特別畫了一幅畫，畫中是入住時望著窗穿著隔離衣的護理工作人員情景，寫著「謝謝你們一直用心的照顧我，加油」，左上方還有一個暖和太陽。醫護人員看到小朋友天真的鼓勵，窩心極了。

另一名13歲女童也寫了張感謝紙張，「謝謝叔叔、阿姨14天以來需微不至的照顧，無論是幫忙收垃圾的工作人員或是醫護人員，你們辛苦了」。

小女生另外感謝所有防疫指揮中心同仁，陳時中部長還有許多無名英雄，持續努力，「台灣會打贏這場戰疫」。

這批武漢台胞10日深夜由華航包機載抵國門，11日凌晨4點15分進入位於宜蘭的蘭陽檢疫所。檢疫所是以舊眷舍改裝而成，最多可住150人，這次安置112人不會太擠；每房配有電視、空調、桌椅及衣櫃俱全，還有洗衣機，算是很不錯的環境。

「終於可以回家了」，每個人歸心似箭，有部分家屬開自家車急著載人提早回去，但依規定只能清晨6點統一離開檢疫所。今天除了自家車輛載回者，其餘隔離人員分乘四輛遊覽車，其中三輛開往台北、一輛在宜蘭轉運站及火車站放人，再轉搭大眾交通工具回家。

家住湖北的向先生元月中帶妻小返鄉探親，發生疫情後就回不來，太太是彰化人，事隔2個多月終於可以回家。他很感謝台灣的醫護人員把他們照顧得很好，「你們辛苦了」。

他說，檢疫所裡提供三餐便當，食宿都很好，也安排小朋友畫畫等娛樂活動，不會感到無聊。

另一位戴小姐也說，裡面非常好，很多人協助他們，大家都辛苦了。

陽明大學附設醫院醫護人員負起這112人的照顧責任，入住期間的三餐由中央負責張羅，縣政府與員山鄉公所每天進行環境消毒，減少附近居民擔心傳染問題。