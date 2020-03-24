蘇花改觀音谷風隧道速限調至70公里 最快清明連假試辦

蘇花改通車後速限60公里，每到連假龜速塞車，用路人罵翻天。公路總局四區管理處正研議提高蘇花改觀音及谷風隧道速限到70公里，這兩天將把提速案報到公路總局，如果交通部來得及核定，最快在清明節連假試辦。

蘇花改今年1月6日通車後，因全段最高速限60公里，部分路段甚至只有50公里，造成用路人擔心超速被罰，紛紛放慢速度；加上蘇花改並沒有最低速限，不少龜速車慢行，而且都塞在觀音谷風隧道，連假車流湧現更被罵翻天，紛紛要求提高速限。

觀音谷風隧道長12.6公里，是國內第二僅次於雪山隧道第二長的公路隧道。公路總局第四區養護工程處今天與縣政府討論，雙方達成提高速限的共識，四區處主張，最優先試辦的路段以「觀音谷風隧道」為主，最近擬定提高限速方案後，將報到公路總局。