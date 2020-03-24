基隆暖暖火車站前S型路口超危險 爭取暖暖街口改雙向

基隆市暖暖街口靠近源遠路是單行道，因此從暖江橋出來的車輛，必須先用右轉再左轉、再右轉，轉一個S型才能進入暖暖街，不只容易造成違規及事故，對不熟悉路段狀況的用路人很危險，地方建議暖暖街往源遠路的路口改為雙向道。

暖暖火車站前路口線型十分危險，日前暖暖區3位議員林旻勳、王醒之、連恩典，在議會者反映改善路型，立委蔡適應今天會同台灣鐵路管理局、宜蘭工務段、多名議員、暖暖里長陳建興、市政府都市發展處、交通處、工務處、暖暖區公所等進行會勘。

王醒之表示，暖暖街和源遠路的交會路口一直是暖暖的門面，進出暖暖街會分成兩向街道，地方提出拓寬暖暖街2到3米建議，使暖暖街成為雙向車道、並和暖江橋正面接上，以後從暖江橋進入暖暖街，就不用再走S型路線，可以減少交通意外，對於未來暖暖車站周邊意象規畫，是有一個正面的意義在。

林旻勳說，過去他和暖暖區另外兩位議員，在基隆市議會提案要求基隆市政府可以妥善的規畫，改掉這個路段的S型路口，不過交通處、工務處還未將權責給釐清，希望將改善需求提出來後，行政機關可以早日來優化此路段。