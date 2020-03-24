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花蓮縣議會為防疫休會 台東縣議會暫不跟進

中央社 / 台東縣24日電

新冠肺炎疫情升溫，花蓮縣議會決議臨時會和定期會順延。台東縣議會議長吳秀華表示，暫不跟進，會再聽取議員意見，如繼續開會，將做好防疫措施。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，花蓮縣議會今天召開臨時大會，會中決議3至5月的臨時大會、定期大會將順延，開會日期視疫情狀況再協商。

吳秀華今天接受記者電話訪問時表示，台東縣議會暫不跟進，會再聽取其他議員意見，目前4月還有1次臨時會，5月定期大會都維持開議，會做好防疫措施。

民進黨籍縣議員黃治維表示，進入縣議會的人員都是固定班底，比較沒有外來的人員進入，況且目前臨時會剛結束休會中，等4月中旬臨時會時看台東的疫情狀況再來討論。

台東縣議會第19屆第7次臨時會甫於3月20日結束，從3月16日開始開會期間，台東縣議會管制進入，所有進入議會人員必須接受額溫測量，未發燒人員才能進入。

台東 疫情 新冠肺炎

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因應疫情 花蓮縣議會臨時大會及定期大會順延

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