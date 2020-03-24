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宜議員批評縣府南澳農場管理不善 遭解約「剛好而已」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員林棋山批評縣政府長年來針對南澳農場管理不善，以致遭國產署解約「剛好而已」。記者戴永華／攝影
宜蘭縣議員林棋山批評縣政府長年來針對南澳農場管理不善，以致遭國產署解約「剛好而已」。記者戴永華／攝影

宜蘭南澳農場風光秀麗，因經營管理不善，國產署年初與縣政府辦理解約，宜蘭大學即提出南澳農創示範專區計畫申請撥用土地，但縣政府不放手，雙方今天召開地方意見座談會，與會議員及鄉鎮長肯定宜大計畫，有鑑未來開發過程仍需縣府協助，盼雙方能合作。

南澳農場全區面積106公頃，其中農業區開發區域45公頃，縣政府承租19年來因管理績效不彰，使國產署多次遭到審計部糾正檢討。國產署去年曾向縣府表明不再續租，今年2月式去函給縣府中止租約。

宜蘭大學最近向國產署提出「南澳農創示範專區」計畫申請撥用土地，將把南澳農場建置成為東台灣農青農創業育成基地；不過縣府也跳出來要求撥用，未來計畫採取BOT開發，全案甚至被提到中央討論，工程會主委吳澤成要求聽取地方意見。

原本今天座談會要聆聽地方各界意見，但縣府在會前卻把採訪記者全請出場，地方意見座談會成了閉門會議。

南澳農場位於蘇澳鎮轄區，鎮長李明哲表示，宜大提出的計畫很完整，包括青農培訓，有機原鄉及樂活產業等各方面，透過學術界能量進來可協助地方發展，期待由宜大經營。

蘇澳鎮縣議員林棋山批評縣府承租南澳農場，卻長年經營管理不善，連個專人進駐管理都沒有，不負責任也不作為，對得起地方嗎？如今遭中止合約，將來若由宜大拿去經營管理「也是剛好而已」。

林棋山還說，過去縣府已有幾次辦理南澳農場BOT開發，最後都失敗，這次還要BOT？大家沒什麼信心了。

縣府坦承管理部分值得檢討，但與會人士也提到，未來南澳農場若要擴及開發面積100公頃，必須興建防波堤等硬體設施，這部分仍需公家單位協助，希望雙方合作共同開發。

主持會議的縣府秘書長林茂盛表示，南澳農場位於宜蘭，開發過程中縣府不可能缺席，會把宜大的計畫納進來，也會尊重地方意見。

宜蘭縣議員批評縣政府長年來針對南澳農場管理不善，以致遭國產署解約。記者戴永華／攝影
宜蘭縣議員批評縣政府長年來針對南澳農場管理不善，以致遭國產署解約。記者戴永華／攝影
宜蘭縣議員林棋山批評縣政府長年來針對南澳農場管理不善，以致遭國產署解約「剛好而已」。記者戴永華／攝影
宜蘭縣議員林棋山批評縣政府長年來針對南澳農場管理不善，以致遭國產署解約「剛好而已」。記者戴永華／攝影

南澳 國產署 BOT

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