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花蓮新興路主線道拓寬暫停施工 市公所盼今年底完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
主線道施工區域從新興路與尚志路口起至新興路與瑞美路口止，長度為996公尺，該項工程於107年4月9日開工，目前因變更設計而暫停施工。圖／報系資料照
主線道施工區域從新興路與尚志路口起至新興路與瑞美路口止，長度為996公尺，該項工程於107年4月9日開工，目前因變更設計而暫停施工。圖／報系資料照

花蓮市新興路是美崙地區通往車站的主要幹道，但只有單線道難以容納大量車流，常發生人車爭道情形。花蓮市長魏嘉賢今前往新興路會勘，關心由營建署主辦的新興路主線道及支線道拓寬工程，目前支線道應可在今年年中完工，主線道則因擋土牆負荷強度在變更設計中。

新興路主線工程由於為減緩交通不便，採取「半半施工」，加上擋土牆負荷強度現況，仍在另外變更設計中，因此施工的期程有所延後。魏嘉賢表示，未來尚志橋通車後，會與施工單位協商，採部分封道方式加速趕工，希望能在年底或明年初完工通車，紓解美崙地區及花蓮市區與後站地區上下班壅塞情形。

花蓮市公所表示，新興路景觀改善及興闢工程施工區域包括主線道與支線道，均拓寬為25公尺。主線道施工區域從新興路與尚志路口起至新興路與瑞美路口止，長度為996公尺，該項工程於107年4月9日開工，目前因變更設計而暫停施工。

至於支線道由新興路起至中興路與府前路口止，長度為488公尺，該項工程去年5月動工，目前正進行路基與排水擋土設施，若施工順利，應可在今年年中完工。

另外，在支線道的陸軍第二地區後勤指揮部官兵廳舍重建，魏嘉賢說，由市公所辦理的地上物代拆代建工程，共花了5千6百多萬元，包含所有的監造費用在內。感謝軍方願意配合花蓮市公所執行公共設施而同意拆建舊有廳舍。陸軍第二地區後勤指揮部的四層樓國軍官兵廳舍目前已完成初驗，等到正式驗收後即可使用。

支線道由新興路起至中興路與府前路口止，長度為488公尺，可在今年年中完工。圖／花蓮市公所提供
支線道由新興路起至中興路與府前路口止，長度為488公尺，可在今年年中完工。圖／花蓮市公所提供
在新興路支線道的陸軍第二地區後勤指揮部官兵廳舍重建，由市公所辦理的地上物代拆代建工程，現已完工。圖／花蓮市公所提供
在新興路支線道的陸軍第二地區後勤指揮部官兵廳舍重建，由市公所辦理的地上物代拆代建工程，現已完工。圖／花蓮市公所提供
支線道由新興路起至中興路與府前路口止，長度為488公尺，可在今年年中完工。圖／花蓮市公所提供
支線道由新興路起至中興路與府前路口止，長度為488公尺，可在今年年中完工。圖／花蓮市公所提供

魏嘉賢 陸軍

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