被網友爆料地點業者壓力大 基隆防疫旅館65間只剩15間

基隆市政府原本規畫65間防疫旅館，但市府今天下午表示，因為網友爆料地點及名稱，導致業者打堂鼓，目前只剩15間，已全部住滿。市府仍努力找其他業者加入，但有其困難度，市府會盡最大努力。

針對防疫旅館的部分，林右昌今天上午說，感謝願意配合政府政策提供防疫旅館的業者，但也譴責少部分民眾任意公布防疫旅館的資訊，造成業者承受不必要的壓力，也讓原本願意加入的業者因此卻步。

市府下午說明，原本65間，因為有人網路公布名稱，造成業者壓力大打退堂鼓，目前只剩15間，且全部滿住。林右昌說，部分民眾在網路上公布防疫旅館的資訊，「這是害人又害己的動作」，他特別嚴正呼籲所有民眾，防疫需要大家一起配合，不要隨意散布資訊，造成大家的困擾。

林右昌說，北北基桃是一個共同生活圈，彼此相互影響缺一不可，所以雙北共享防疫SOP當然樂觀其成，「但我們也認為，應該擴大區域，把北北基桃一起納入區域聯防，用最嚴謹的態度來面對，才不會有落差。」

市府社會處長吳挺鋒指出，防疫補償辦法已於3月10日發布，集中/居家檢疫、集中/居家隔離的民眾，可獲補償每日一千元，可回溯至今年1月15日，自受隔離或檢疫結束日起2年內可提出申請。

市府綜合發展處長黃駿逸表示，隨著嚴重特殊傳染性肺炎疫情日趨嚴峻，市府已依人事行政總處要求，由綜發處和人事處共同規劃市府易地辦公準備工作，依目前完成調查市府各單位異地辦公替代場所及人數調查，市府各單位現有人數976人，排定易地辦公人數318人，占總人數約33%。