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影／八點檔明星陪你做運動 基隆線上運動三部曲啟動
基隆市運動i台灣計畫今年再推出運動愛基隆三部曲，科技、觀光、明星尬運動，今天記者會邀請執行單位國立台灣海洋大學及崇右影藝科技大學共同行銷，市長林右昌與熱門八點檔藝人黃瑄、陳彥廷及KIMIKO老師團隊一起運動，一同為今年基隆市運動i台灣的運動三部曲揭開序幕。
市府教育處長林祝里說，防疫最基本的武器，就是強健的體魄，基隆市運動i台灣計畫部分活動必要調整，推出運動愛基隆三部曲，科技、觀光、明星尬運動，全年無休陪您一起來運動。
今年針對不同族群規畫課程，包含女性運動(辦公室、體姿美儀)、體適能(燃脂有氧)及銀髮族(防老樂活)等不同主題。而且，4月開始到明年2月，每周五的晚上6至7時都有直播課程，邀請專業師資在基隆市運動i臺灣計畫臉書粉絲專頁進行直播，讓大家能夠隨時輕鬆運動。
第一部曲，市府委由海洋大學每月辦理一場科技體適能檢測定點巡迴，讓來檢測的民眾除了運動外，也可以藉此了解身體素質，以對症下藥做適當的運動。
第二部曲，市府委由崇右影藝科技大學公關室主任江育銓博士，規畫熱門八點檔藝人黃瑄、陳彥廷及KimiBarre團隊師資，讓明星陪您一起燃脂，這些明星都將走入基隆各社區中陪您運動。
第三部曲，市府委由基隆市體育會辦理各區健走活動，結合本市各漂亮景點，健走路線規畫包含新山水庫、獅球嶺砲台、潮境公園、碇安公園及役政公園等。網址：https://goo.gl/k4JMFS
在記者會現場也特別準備了科技體適能檢測的儀器，林右昌親自體驗後表示，柔軟度是他的強項，他表示，科技儀器可以針對個人的體適能進行精確的檢測，若能夠做完整套檢測，可以對自己的身體狀況有更深入的瞭解，也可以找出自己運動時需要加強的地方。
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