基市街頭藝人核證展演將改線上 研議北北基桃互惠方案

基隆市2年前率先實施街頭藝人免審的登記制度，目前核發證數達1091件，考量現行街頭藝人申請核證及展演場地流程繁瑣，為完善且便利提供服務，基隆市文化局指出，擬自明年起，將核發及場地申請朝全面網路線上申請，嘉惠更多街頭藝人。並將與雙北及桃園等市，研討北北基桃4縣市生活圈互惠互利的街頭藝人合作方案。

受到武漢肺炎疫情影響，考量現行街頭藝人申請核證及展演場地流程繁瑣，今年將暫停換證及新申請，文化局長陳靜萍表示，雖然今年度暫停新證申請，惟持有效期內展演證照之基市街頭藝人，仍可依現行相關規定進行演出。

基隆市文化局從2018年起，將從事藝文活動許可證的核發，由原審議制改為登記制，也是全台唯二進行街頭藝人採登記制的縣市，截至去年，基隆市已核發了1091件。陳靜萍表示，台北市及新北市等縣市今年起亦開始研議調整為登記制，預料街頭藝人審議制度將逐年廢除。

由於北北基桃為共同生活圈，為提供更完善服務，且因應環保、便民及流程簡易化等趨勢，核證與展演場地申請程序朝無紙化作業勢在必行，基隆預計明年度起，將街頭藝人之許可證核發及展演場地申請作業線上化，使展演制度更為友善、便民。