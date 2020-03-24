快訊

允許追蹤用戶手機定位？以色列防疫緊急法案惹議

武漢將解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市街頭藝人核證展演將改線上 研議北北基桃互惠方案

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基市街頭藝人核證展演將改線上申請，並 研議北北基桃互惠合作方案。圖／基隆市政府提供
基市街頭藝人核證展演將改線上申請，並 研議北北基桃互惠合作方案。圖／基隆市政府提供

基隆市2年前率先實施街頭藝人免審的登記制度，目前核發證數達1091件，考量現行街頭藝人申請核證及展演場地流程繁瑣，為完善且便利提供服務，基隆市文化局指出，擬自明年起，將核發及場地申請朝全面網路線上申請，嘉惠更多街頭藝人。並將與雙北及桃園等市，研討北北基桃4縣市生活圈互惠互利的街頭藝人合作方案。

受到武漢肺炎疫情影響，考量現行街頭藝人申請核證及展演場地流程繁瑣，今年將暫停換證及新申請，文化局長陳靜萍表示，雖然今年度暫停新證申請，惟持有效期內展演證照之基市街頭藝人，仍可依現行相關規定進行演出。

基隆市文化局從2018年起，將從事藝文活動許可證的核發，由原審議制改為登記制，也是全台唯二進行街頭藝人採登記制的縣市，截至去年，基隆市已核發了1091件。陳靜萍表示，台北市及新北市等縣市今年起亦開始研議調整為登記制，預料街頭藝人審議制度將逐年廢除。

由於北北基桃為共同生活圈，為提供更完善服務，且因應環保、便民及流程簡易化等趨勢，核證與展演場地申請程序朝無紙化作業勢在必行，基隆預計明年度起，將街頭藝人之許可證核發及展演場地申請作業線上化，使展演制度更為友善、便民。

文化局今年度也將以事前規畫及平台建置等後端作業為優先，期望透過現行制度全盤的檢討及未來方向的研議，提供更優質的街頭展演環境。並將與雙北及桃園等市，研討北北基桃4縣市生活圈互惠互利的街頭藝人合作方案。

基市街頭藝人核證展演將改線上申請，並 研議北北基桃互惠合作方案。圖／基隆市政府提供
基市街頭藝人核證展演將改線上申請，並 研議北北基桃互惠合作方案。圖／基隆市政府提供
基市街頭藝人核證展演將改線上申請，並 研議北北基桃互惠合作方案。圖／基隆市政府提供
基市街頭藝人核證展演將改線上申請，並 研議北北基桃互惠合作方案。圖／基隆市政府提供

街頭藝人 基隆 文化局

延伸閱讀

新北街頭藝人 明年起改採登記制

街頭藝人不必考試打贏官司 新北今宣布改採登記制

拚街頭藝人 16歲秀魔術、93歲奏胡琴

影／火舞拋瓶噴畫手碟鼓 16歲到93歲宜蘭拚街頭藝人

相關新聞

台東縣議會因應疫情是否休會？ 議長：要和議員研議

新冠肺炎疫情蔓延，花蓮縣議會今天上午召開臨時會宣布無限期休會，鄰近的台東縣議會則必須徵詢議員意見後再做決議。議長吳秀華表...

基市街頭藝人核證展演將改線上 研議北北基桃互惠方案

基隆市2年前率先實施街頭藝人免審的登記制度，目前核發證數達1091件，考量現行街頭藝人申請核證及展演場地流程繁瑣，為完善...

全台第一個 台東土坂部落入口設體溫量測站防疫！

面對新冠肺炎疫情持續升溫，加上即將4天清明連假，台東縣達仁鄉土坂部落決議在部落入口處設置體溫量測站，並於今天演練作業流程...

網路亂散布防疫旅館名稱業者卻步 林右昌痛批很不道德

基隆市防疫旅館共有兩處共65間，平均每間價格為1500至2000元，由於返國需要檢疫者眾，目前已全部滿住，市府積極尋求其...

全台首例 花蓮縣議會因疫情決議會期延期

花蓮縣議會今召開第19屆第7次臨時大會預備會議，沒想到今天有議員提緊急動議，由於新冠肺炎疫情嚴峻，第7次、第8次臨時大會...

疫情衝擊 宜蘭各親子館不開放、社區關懷據點改送餐

新冠肺炎疫情嚴峻，宜蘭縣宣布自今天起至4月30日，各社區照顧關懷據點暫停集會活動(健康促進活動除外)，托育資源中心(親子...

無預警停電50分鐘 基隆交通大亂

基隆市、新北市北海岸和汐止、瑞芳部分地區，昨因台電八堵變電所匯流排跳脫，造成23萬多戶無預警大停電約50分鐘。停電期間交通號誌停擺，員警在重要路口指揮交通，防止發生事故。消防局接獲9起電梯受困求助電話，救出11人，其中1人頭昏送醫。

幫弱勢蓋屋做上癮 上班族揪友免費做粗工

社團法人台灣心義工團幫助貧困者，21日由理事長尤瑞豊帶領，出團到宜蘭蓋房子。義工從高雄、桃園、樹林、新店、花蓮等多處趕來，多達110人，清晨3點半就出發，交通費、住宿費、餐費、保險費都要自己出，但男女老少義工都樂此不疲。

要命！破屋難擋風寒 上百義工幫他蓋家

宜蘭縣蘇澳鎮李姓男子的破屋難擋風雨，相依為命的同居女友在去年寒流裡過世。台灣心義工團不要讓憾事再發生，本月21日為他蓋屋，讓他有溫暖的家活下去。義工團男女老少上百人捲袖相挺，從全台各地湧至，自費當粗工，令人動容，這座集滿愛的家屋，將利用兩個禮拜的周六周日建成、裝潢，下周日就可入住。

疫情衝擊…吉安小農菜滯銷 鄉所助收購

受到新冠肺炎疫情影響，花蓮不少餐廳陸續歇業，連帶影響花蓮吉安鄉7千多名小農。為此，鄉公所利用鄉內25個健康站，以分流方式主動收購約百餘斤，提供長輩們食用，不要浪費蔬菜。小農江玉里說，受到疫情影響，菜都賣不出去，現在有鄉公所收購至少能維持生計。

兒童節送好禮 羅東發放防疫包

新冠肺炎防疫總動員，連今年送給小朋友們的兒童節禮物也很不一樣。宜蘭羅東鎮公所準備「超值防疫包」，內有額溫貼卡、清潔用品收納袋、禮券等，外加一瓶優酪乳，總計8千份；宜蘭市公所開辦免費桌遊課程，避免大家在外趴趴走。

感謝防疫團隊 獻上阿中蛋糕

基隆市經國學院餐廚系師生創作衛福部「阿中部長」造型蛋糕，還有許多「口罩」杯子蛋糕，昨天由餐廚系、護理系學生送到衛福部疾管署，向防疫團隊表達敬意與謝意。

熱門新聞

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

勸辛龍放手？ 柯文哲未答快步參加防疫視訊會議

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。