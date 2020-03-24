網揭露防疫旅館 林右昌：很不道德

基隆市防疫旅館房間數共10多間已住滿，但基隆市長林右昌今天表示，原本可更多，但有民眾很不道德在網路揭露防疫旅館，讓許多業者卻步，基隆市政府會尋求更多業者加入。

林右昌上午在市務會議後記者會表示，旅館業願幫大家防疫，最重要須保密，但各縣市還是有不少民眾公布旅館地址和名稱，「這是很不道德而且非常不對」，讓業者承擔不必要壓力。

他說，基隆約有10多間房間數，本來可更多，但有民眾在網路亂傳且製造不實訊息，讓許多旅館業者卻步，害人又害己；防疫需要所有民眾配合，不要一時之快，隨意散播不實資訊造成困擾。

他呼籲回國民眾做好檢疫，別到處亂跑，如果違反規定一定重罰。市府態度是只要不守規矩，影響公共安全，防疫期間沒什麼好談，依中央政府規定從重處理。

基隆衛生局長吳澤誠說，基隆有3人違反居家檢疫，其中2人正在簽呈，最少開罰新台幣10萬元，至於一名居家檢疫婦人違反規定搭公車外出採購，會進一步約談後再決定。

此外，林右昌表示，民眾進出各區圖書館將比照文化中心標準，戴口罩、量體溫和酒精消毒，擴大座位間距，另原定5月舉辦的外木山長泳活動配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫取消，婦女學院和長青學院課程暫停，勸導民眾盡量避免到養護機構探視。