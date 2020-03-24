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全台第一個 台東土坂部落入口設體溫量測站防疫！
面對新冠肺炎疫情持續升溫，加上即將4天清明連假，台東縣達仁鄉土坂部落決議在部落入口處設置體溫量測站，並於今天演練作業流程，預計4月1日開始實施，成為全台第一個設防疫站的原鄉部落。族人說：「自己的部落，自己來防疫守護」。
土坂村長阮志陞表示，這項決議經過部落幹部達成共識，原則上從4月1日開始實施，清明連假每天進行監測，最後再視疫情狀況每個周末來量測。只要有發燒的族人，不會強制拒阻入部落，但會記錄起來，並提醒在家自主健康管理，同時提醒其他族人避免接觸。
他說，自疫情爆發後，部落就組防疫志工，測量站採24小時監測，一天輪6個班次，一班4小時有3名志工；整個部落近400戶，族人約有1千多名，部落自主量測能量是沒有問題，他也和衛生所建立群組，一旦發燒持續或嚴重族人，就會通報衛生所。
「為了大家好，很支持部落量體溫。」土坂部落邱姓族人說，部落掃墓節幾乎比過年更熱鬧，很多旅外族人都會返鄉掃墓，難保在外的族人或遊客沒有受到感染，設量測站這是保護部落，也保護在外的族人，大家都很支持這樣的作法。
另陳姓族人，也是部落防疫志工說：「這是好事一件，沒有做反而更可怕。」部落大多是老人家和小孩，一旦受到感染，就會很嚴重，誰都不願意這樣的事情發生，他認為犧牲一點時間來守護部落，相信很多人都願意，非常時期，就要有非常措施來因應。
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