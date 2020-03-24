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防群聚花蓮縣議會無限期休會 台北市議會：程序會決議

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，花蓮縣議會今開臨時會，決定為了防疫取消議程，成為全台議會首例。台北市議會預計4月15日開議，藍綠黨團都有人主張延後開議。台北市議會秘書長洪樹林表示，議會延後開議與否，不是個人說了算，下周二(31日)將召開程序委員會，屆時會決定是否會延後開議。

國民黨團秘書長應曉薇表示，前兩天有和議長陳錦祥聊到是否延後開議一事，實際上黨團有一半議員認為應該延期，但也有一半議員擔心延期沒有配套措施，可能無法和市民解釋為什麼要研議，也無法有效監督市政，黨團會把兩方意見都向議長陳述，最後由程序委員會作決議。

應曉薇直言，防疫視同作戰，無論是否延後開議，議會都應該要做好配套措施，包括像是部分大會可以改為線上會議，或是在委員會落實等，不管怎麼樣，都應該先有一個線上開會的模擬機制。

民進黨團秘書長張茂楠表示，黨團日前做過意見調查，大家都主張延後開議，暑假少一個月就好了，換句話說，原本是4月中開議，可以延後到5月中，開會時間一樣長。

張茂楠表示，現在疫情越來越嚴峻，要盡量避免300人以上的密閉式大型活動，但議會一旦開議，光是首長再加上議員就有100多人聚集，另外還有府會聯絡人、媒體等，怎麼樣讓彼此間隔1公尺以上，這些都要想清楚，不然光靠視訊質詢、答覆也不是辦法，因此黨團主張延後一個月再開議。

洪樹林表示，目前確實有部分議員贊成延後開議，另也有議員希望如期開議，究竟是否延後開議，月底由程序委員會開會決議。

疫情 應曉薇 北市

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