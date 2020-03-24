因應疫情 花蓮縣議會臨時大會及定期大會順延

新冠肺炎疫情升溫，花蓮縣議會今天召開臨時大會，會中決議3至5月的臨時大會、定期大會將順延，開會日期視疫情狀況再協商，縣議會表示，順延期間不會影響縣政府運作。

花蓮縣議會今天上午召開臨時大會，預備會議中，民進黨籍議員莊枝財提出緊急動議，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，希望臨時大會及定期大會能順延，經多數議員附議，議長張峻敲槌裁定。

花蓮目前維持零確診，卻是第一個議會喊卡的縣市。莊枝財表示，最近疫情嚴峻，台灣確診人數持續增加，各單位也配合中央防疫努力，為避免群聚感染可能性，議會今天提案順延開會時程，休會期間讓大家做好防疫，等疫情緩和再開議。

花蓮縣議會議事組主任潭進成接受中央社記者採訪表示，經臨時大會決議，目前正在進行的第7次臨時大會、4月13日的第8次臨時大會及5月1日的定期大會皆因疫情順延，將發文請內政部核定。

潭進成指出，第7次臨時大會昨天召開，今天進入第二天預備會議，受到決議順延的影響，下次會議直接進入一讀會及臨時動議，將視疫情狀況再協商討論開會時間。

潭進成指出，近年來順延會議時程，他是第一次遇到，經評估，縣政府明年度預算編列期程排在年底，3至5月期間會議順延，並不會造成縣政府預算執行困難。