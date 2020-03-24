網路亂散布防疫旅館名稱業者卻步 林右昌痛批很不道德

基隆市防疫旅館共有兩處共65間，平均每間價格為1500至2000元，由於返國需要檢疫者眾，目前已全部滿住，市府積極尋求其他業者加入，增加房間數，但部分業者卻步。市長林右昌今天痛批，有很多民眾非常不守規矩，隨意的公布，很不道德，讓許多業者承擔不需要的壓力。

林右昌今天在市務會議後記者會針對目前防疫旅館的情況表示，有很多民眾非常不守規矩，防疫的旅館業者願意協助，最重要的就是保密，但在各縣市還是有不少民眾把願意協助政府進行防疫的旅館名稱地址，隨意的公布，這是很不道德，而且防疫時刻非常不對的事，讓許多業者承擔不需要的壓力。

林右昌說，他要先給予參與防疫工作的旅館業者肯定，感謝支持，基隆市本來可以有更多的房間數，但網路上有民眾亂傳，製造不實的訊息，讓許多旅館業者卻步，這是害人又害己的動作，他要嚴正地提出這樣的態度，防疫需要大家一起配合，不要逞一時之快，散播不實訊息，造成大家的困擾。

林右昌表示，基隆市政府會再尋求更多的業者加入，但由於大家的觀念不太正確，的確有一些難度，但會盡最大能力來協調。