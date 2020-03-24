全台首例 花蓮縣議會因疫情決議會期延期

花蓮縣議會今召開第19屆第7次臨時大會預備會議，沒想到今天有議員提緊急動議，由於新冠肺炎疫情嚴峻，第7次、第8次臨時大會及第3次定期大會延期，再視疫情狀況再公布開會日期，經多數議員覆議後，議長張峻敲槌裁定確定順延，這也是全台首例議會因疫情休會。

花蓮民進黨籍議員莊枝財在今天召開臨時大會時指出，最近新冠肺炎疫情肆虐，確診人數一直在增加，為了確實防疫，且民意代表為民眾的典範，建議本次會期休會。國民黨籍議員李秋旺說，基於議員的職責，加上花蓮尚無確診案例，議會的防疫也都做得很好，認為不應該延期。

議長張峻表示，現在疫情愈來愈險峻，花蓮居家檢疫者有500多例，為讓縣府全力做好防疫工作，保障縣民健康安全，也認為會期應該要延期，等疫情趨緩後再協商開會時間。

花蓮縣議會議事組主任潭進成說，緊急動議由議員莊枝財提案，現場有議員附議，最後由議長裁定，決議第7次臨時大會、第8次臨時大會及5月召開的第3次定期大會因疫情順延。