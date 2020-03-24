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台東縣26家住宿式機構 全面禁止探視

中央社 / 台東縣24日電

新冠肺炎疫情延燒，台東防疫升級。今天起台東境內榮家、長照機構等26家住宿式機構禁止探視。另外，往返蘭嶼、綠島旅客要量額溫。

台東縣政府今天表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散，為降低住宿式機構住民群聚感染風險，從今天起台東縣內26家住宿式機構將全面禁止探視。

台東縣政府衛生局指出，住宿式機構範圍，包含台東縣內一般護理之家4家、長期照顧機構及各類型老人福利機構13家、全日型身心障礙福利機構4家、榮譽國民之家1家、兒少安置及教養機構4家，共計26家。

衛生局表示，上述場所於禁止探視期間，將由照護員等機構員工，每週2次主動與家屬進行電話或視訊聯繫，告知住民狀況，衛生局會要求機構落實人員管理、消毒清潔等作業。另外，3月27日台東縣政府也將在迦南護理之家，對上述機構進行情境腳本演練，嚴防機構群聚事件發生。

衛生局呼籲，防疫非常時期，請民眾理解並配合規定，建議可採視訊關懷，降低交叉感染風險，保障自己與他人的健康，也避免增加機構內照護人員的負擔，共同守護醫療與長照資源。

另外，往返蘭嶼、綠島的凱旋客輪業者公告，搭船旅客務必配合船上工作人員量額溫、噴消毒水、戴口罩，開船前船上工作人員會對客艙內全面消毒，大家一起對抗病毒渡過難關。

衛生局 台東 蘭嶼

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