疫情衝擊 宜蘭各親子館不開放、社區關懷據點改送餐

新冠肺炎疫情嚴峻，宜蘭縣宣布自今天起至4月30日，各社區照顧關懷據點暫停集會活動(健康促進活動除外)，托育資源中心(親子館)也全面暫停開放。

宜蘭縣政府目前共設置托育資源中心(親子館)宜蘭站、蘇澳站、羅東站、宜蘭熊讚親子館、壯圍親子館等5處，近期受疫情影響，來館人數明顯減少。

考量親子館屬於室內空間，為避免因人員群聚感染，將暫停親子館空間開放，但其中宜蘭站、蘇澳站、羅東站等3站仍將維持教具及玩具外借服務。

針對社區照顧關懷據點，原本集中共餐，也將改以提供取餐、送餐等方式替代，持續提供電話問安。