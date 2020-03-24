為家庭退出職場多年 她學會烘焙、沖咖啡重回職場好樂

50多歲的阿金（化名）為家庭退出職場已逾20年，期間雖曾嘗試餐飲業內場假日工作，卻因常年搬運食材重物，造成手臂肌肉沾黏的嚴重職業傷害，治癒後因無法搬提重物工作難找。在基隆就業中心六堵分站就業服務員王達成協助下，她順利得到多元就業開發方案台灣類博物館發展協會提供的工作機會，學會許多烘焙及沖調咖啡的技能，重新找到工作，也多了生活的樂趣。

過去從來沒有烘焙相關經驗的阿金，在協會培訓下已能製作麵包與各色甜點，更學會沖調咖啡與養生飲品，扎實的訓練與實作機會除了提升阿金的工作技能，也為其生活增添很多的樂趣。

「看到客人開心的享用我親手製作的健康養生下午茶，我真的覺得非常滿足」，阿金笑著說，多元就業開發方案真的很棒，不但創造工作機會還提供很多培訓課程，讓她學到一技之長，讓工作展開第二春。

基隆就業中心輔導台灣類博物館發展協會，執行多元就業開發方案多年，長期提供偏鄉弱勢求職者工作機會，山城食堂是其主要的營運項目之一。阿金因其負責的人格特質及長年家庭主婦的生活經驗，在餐點製作及食堂內清潔維護特別用心、堅持完美，讓店長讚不絕口。

基隆就業中心主任盛慧中表示，台灣類博物館發展協會執行多元就業開發方案以來，已創造54個在地工作機會，更提供弱勢偏鄉婦女、中高齡者有機會學習餐飲、烘培製作專業知能。

基隆就業中心今年度輔導24個多元就業開發方案及3案培力就業計畫，提供89個弱勢的求職者就業及培訓的協助，能為職涯發展做好準備，相關細節請洽基隆就業中心（02）24225263，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。