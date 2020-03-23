花蓮原民歲時祭儀受疫情影響 布農族射耳祭暫停

花蓮縣全年歲時祭儀約290場次，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，布農族射耳祭暫緩辦理；豐濱鄉海祭在空氣流通的海邊，若無疫情擴散情形，仍將照常舉行。

花蓮縣有阿美族、布農族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、噶瑪蘭等原住民族豐富的文化。每年的豐年祭活動充滿濃厚的族群特色，也是各部落全年度最重要的祭典。其中4至6月布農族射耳祭，及3至5月的豐濱鄉海祭，時間上將受到疫情影響。

花蓮縣原住民行政處今天表示，萬榮鄉與卓溪鄉舉辦的18場次布農族射耳祭，經公所與個別部落研商後，決議暫緩辦理。

豐濱鄉11場海祭，因活動地點均在空氣流通的海邊，若無疫情擴散情形，各部落仍將照常舉行。

原民處指出，逾百餘場次的阿美族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族豐年祭，舉辦的時間為7至9月，因涉及各部落、族群重要文化傳承，各部落尚在研商與觀察，目前研判最適合評估時間點應在6月中下旬，屆時再依疫情發展與公所、部落會商。