和平島秘境終於解封 阿拉寶灣重新開放可預約參觀

入選全球21個「最美日出觀測點」的基隆市和平島阿拉寶灣，在封閉多年後，將在5月1日重新開放，園區安排全區深度導覽解說，也將在4月1日開始接受預訂，每日開放300個名額，想探訪秘境遊客得在參觀前7天，到和平島公園官方網站完成預約才能成行。

基隆市和平島公園宛如大自然雕刻美術館，園方已為10個造型特殊岩石取名，分別為豬頭岩、人面獅身岩、海豹岩、彈塗魚岩、海兔岩，金剛岩、法老岩、鱷魚岩淚、黑鳶岩、花豹岩，後5者位在阿拉寶灣。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，和平島公園極具國際魅力，承攬營運的宏岳國際為了方便遊客取景拍照，已為人面獅身岩、豬頭岩、海豹岩、彈塗魚岩及金剛岩，設計專屬觀景窗，只要從觀景框望去，就能輕鬆找到守護岩同框入鏡。

宏岳總經理黃偉傑說，和平島公園不斷提升觀光品質和服務水準，園內目前設有開放式遊客中心、多功能媒體室、穆斯林祈禱室、特色餐廳、咖啡廳、穆斯林友善廁所等貼心服務，獲得國際最佳無障礙觀光景點殊榮。