宜蘭縣宣布各醫院及住宿型長照機構 即日起禁止探病

宜蘭縣政府衛生局下午宣布，縣內各醫院的一般病房、特殊病房(加護病房除外)及長照住宿型機構，即日起一律禁止探病；民眾如果有探視需求，改以視訊方式連繫，陪住照顧者也以1人為限。至於醫院加護病房探病部分，依各院訂定規則辦理。

最近確認的病例，特別是境外移入的個案數量快速增加，昨天更出現長照住宿型機構的護理師確診。縣衛生局表示，由於長照住宿型機構的住民及在醫療機構住院的病患，其抵抗力比較差，若是被傳染會造成惡化成重症，風險不但比一般人高，更易引發群聚感染的危機。

宜蘭目前有41家老人福利機構、8家護理之家、2家住宿型長照機構、2家精神護理之家及4家產後護理之家，自即日起禁止探視住民，陪住照顧者以1人為限。