防疫勿趴趴走 宜蘭市推免費好玩桌遊課快報名

宜蘭市創新育成中心協助扶植的「星空多媒體工作室」有了實體店面，在宜蘭市公所支持下，4月份將開辦免費親子桌遊課程，即日起受理報名，且兒童節當周凡是購買桌遊遊戲包都以9折優惠，建議大家疫情期間多在室內玩，不要出去外面趴趴走。

推廣課程共4個場次，時間分別是4月11日至5月2日每周六上午9點至12點。今天市長江聰淵與縣議員、代表們到這間工作室體驗「超級犀牛~終極對戰」桌遊，採用長短不同紙片，把它層層堆疊成房屋，如果弄倒的人就輸了，大家都聚精會神避免成為老鼠屎，結束後直呼有趣好玩。

店家吳明興說，爸爸媽媽帶小孩非常辛苦且耗體力，為了讓小朋友有個快樂童年，不要沈迷於玩手機，歡迎大家都來玩桌遊，透過玩桌遊學到一些技巧，家庭更開心和諧。

宜蘭市創新育成中心營運經理林大溢表示，桌遊遊戲主要來自歐美，希望透過桌遊讓爸媽跟小孩產生互動，尤其現在防疫期間到外走動機會少，透過玩桌遊增加親子感情，歡迎大家參加星空桌遊所推的相關課程。

江聰淵說，宜蘭市創新育成中心進駐廠商星空多媒體工作室推出很多2.0版的桌遊遊戲，樣式多元又有趣，最近新冠肺炎威脅，家長不知道要把寶貝帶到哪裡去，如果可以在家裡最安全的舒適環境來進行親子間桌遊了對疫情防範有幫助外，也能提升對親子關係，給孩子開心童年。