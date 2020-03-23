新冠疫情讓人想起74年前 台東重安部落因霍亂死64人

新冠肺炎疫情狂燒不熄，全球淪陷，國內防疫之際，也讓台東縣成功鎮民憶及74年前，重安部落曾發生霍亂疫情，奪走64條人命，事件至今仍讓地方上的耆老們記憶猶新。

成功鎮91歲文史工作者王河盛說，成功鎮博愛里重安部落，舊名都威阿美族語「Tomiyac」音似閩南語「都滅」，民國35年發生霍亂疫情死了64人，第二年部落又發生大火，10多戶房子被燒光，民眾人心惶惶，認為「都滅」不吉利；當時的鎮長林福安在部落及地方人士建議下，決定改地名為重安迄今，祈求地方重獲平安。

位於成功鎮博愛里重安部落的省道東海岸公路（台11線）旁的公墓區內，有座「都滅霍亂事件追悼紀念碑」，碑文記載民國35年7月因當地有名族人在海灘採集海藻回家食用而發病，並引發霍亂疫情。

王河盛說，發生霍亂疫情當時，台灣剛光復不久，日籍醫護人員全離台返日，當地缺醫師缺藥物，染病者在部落內雖被隔離，但只能接受簡單治療，很多病人2、3天內就死亡，整個部落共死了64人，死者由族人立即送往出海口直接火化，既未撿骨埋葬也未設立墓碑。

王河盛曾擔任成功鎮公所秘書、戶籍課長，他說，鎮民林新玉的父親也在這場疫情中病逝，當時林新玉年僅3歲，直到她半百之後才逐漸明白事件真相，因發現許多族人跟她有同樣的遭遇，於是她在部落裡挨家挨戶訪查，才確定當年死者姓名及人數。

「都滅霍亂事件追悼紀念碑」由台東縣政府會同成功鎮公所在民國95年7月建造設立，對照現今嚴峻的新冠肺炎疫情，公衛環境今非昔比，再見紀念碑文確實令人唏噓。