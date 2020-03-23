台東馬蘭榮家防疫分區辦公 期間分散感染風險

因應新冠肺炎疫情變化，馬蘭榮家完成整備敬業大樓第二辦公處所，20日起試行分區辦公措施，透過分散感染風險，確保防疫期間榮家各單位能維持公務正常運作。

退輔會馬蘭榮譽國民之家表示，試行期間各組室將編組1/3人力到規劃的第二辦公處所，另外2/3仍在原地上班。這次試辦後將再評估分區辦公模式對公務影響，滾動式檢討修正榮家異地上班應變措施，並待輔導會發布後立即配合全面啟動。

馬蘭榮家主任楊建和在巡視第二辦公室運作模式後表示，隨疫情越來越嚴竣，除了分區辦公外，榮家也完成居家辦公機制編組，達到分散風險，降低集體感染機率；也籲請所有同仁以身作則，確實作好自我健康管理，避免造成防疫破口。

馬蘭榮家未來也會因應疫情變化，依輔導會指示，進行不同階段規劃，提供職員工、住民一個安全健康環境。

台東地區目前仍是新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）「零確診」。榮家配合輔導會防疫政策，很早啟動一連串防疫對策，包括訪客與員工進入榮家都需量體溫、手部酒精消毒，填寫健康管理表，空間加強消毒，電梯等密閉空間不交談，以電話或視訊會議取代一般開會，避免飛沫傳染，並規定員工禁止個人出國旅遊，一切以防疫優先。