聽新聞
test
0:00 / 0:00
陽大附醫宣布病房及護理之家全面禁止探病 陪病1人為限
桃園某長照中心出現護理人員感染新冠肺炎，各醫院今天起更嚴密防疫，國立陽明大學附設醫院公告最新管制措施，請民眾配合。
1. 即日起除加護病房、呼吸照護病房每日一次探病（每床2人探病）外，一般病房及護理之家全面禁止探病；若因病情的需要，醫療團隊與病人家屬需進行會談或病情說明時，則依醫病雙方約定的時間，不在此限。
2. 住院病人及護理之家住民限定只能1人陪病照顧，陪病者進出要填寫登記表，民眾可多利用視訊或電話關心住院或護理之家的親友；住民或病人一旦出現發燒或急性呼吸道感染症狀時，禁止陪病，交由醫院照顧。
3. 進入醫院的民眾須配戴口罩、配合量體溫，並且提供健保卡(或身分證/居留證)查詢有無國外旅遊史。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言