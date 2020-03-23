陽大附醫宣布病房及護理之家全面禁止探病 陪病1人為限

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線醫護人員嚴防插管治療的飛沫傳染，花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇從嬰兒保溫箱發想，自製「防護插管箱」，罩在病患頭上，讓醫護人員多一層保護；消息一傳出就有歐美醫護人員請教製作方式，他因此將設計圖上傳網路，提供大家免費下載製作，讓網友大讚是台灣之光。

2020-03-23 00:41