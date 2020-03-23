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陽大附醫宣布病房及護理之家全面禁止探病 陪病1人為限

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
陽明大學附設醫院最新防疫管制，即日起除加護病房、呼吸照護病房每天可探病一次外，一般病房及護理之家全都禁止探病，陪病照顧也只能有1個人。記者戴永華／攝影
陽明大學附設醫院最新防疫管制，即日起除加護病房、呼吸照護病房每天可探病一次外，一般病房及護理之家全都禁止探病，陪病照顧也只能有1個人。記者戴永華／攝影

桃園某長照中心出現護理人員感染新冠肺炎，各醫院今天起更嚴密防疫，國立陽明大學附設醫院公告最新管制措施，請民眾配合。

1. 即日起除加護病房、呼吸照護病房每日一次探病（每床2人探病）外，一般病房及護理之家全面禁止探病；若因病情的需要，醫療團隊與病人家屬需進行會談或病情說明時，則依醫病雙方約定的時間，不在此限。

2. 住院病人及護理之家住民限定只能1人陪病照顧，陪病者進出要填寫登記表，民眾可多利用視訊或電話關心住院或護理之家的親友；住民或病人一旦出現發燒或急性呼吸道感染症狀時，禁止陪病，交由醫院照顧。

3. 進入醫院的民眾須配戴口罩、配合量體溫，並且提供健保卡(或身分證/居留證)查詢有無國外旅遊史。

陽明大學附設醫院最新防疫管制，即日起除加護病房、呼吸照護病房每天可探病一次外，一般病房及護理之家全都禁止探病，陪病照顧也只能有1個人。圖／陽大提供
陽明大學附設醫院最新防疫管制，即日起除加護病房、呼吸照護病房每天可探病一次外，一般病房及護理之家全都禁止探病，陪病照顧也只能有1個人。圖／陽大提供

健保卡 新冠肺炎 發燒

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