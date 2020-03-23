小農受疫情影響無人買菜 吉安鄉公所協助收購

花蓮吉安鄉有小農反應，因新冠肺炎疫情關係蔬菜滯銷，有7千多名農友受到影響，鄉公所利用鄉內25個健康站，以分流方式收購約百餘斤，提供長輩們食用，不要浪費蔬菜。小農江玉里說，受到疫情影響，地瓜葉有些都太老枯萎，只能當作肥料，現在有鄉公所收購至少能維持生計。

鄉長游淑貞表示，有小農到鄉公所陳情，過去的蔬菜提供餐廳收購，但受到疫情影響，很少人到餐廳用餐，讓小農的菜無人購買而影響生計，因此鄉公所利用鄉內14個健康站、2個社團及9個文化健康站，以分流方式收購，將菜提供長輩們食用，不要浪費葉菜。

游淑貞說，文建站周一至周五都有開放，健康站三天兩天不等，人數30至100人都有，目前執行後，相信會有更多小農跟鄉公所聯繫，只要能協助上都會盡力幫忙收購。幫長輩煮飯的詹姓媽媽說，蔬菜有些是小農拿來的，品質都很新鮮，平均一次大概要煮10斤的蔬菜量。

小農江玉里表示，主要種地瓜葉供應餐廳，現在遊客減少去餐廳，避免群聚，因此沒人要買蔬菜，其他小農也遇到一樣的困難，因此向鄉公所求援。由於葉菜類保存期短急需銷售，自己是老農比較不懂得網路行銷，只知道種菜，希望有關單位能協助。