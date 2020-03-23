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疫情期間兒童節禮物很不同 羅東鎮送給孩子「防疫包」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮公所送出特別的兒童節禮物「超值防疫包」，內有額溫貼卡、清潔用品收納袋及禮券等，還加碼一瓶優酪乳。記者戴永華／攝影
羅東鎮公所送出特別的兒童節禮物「超值防疫包」，內有額溫貼卡、清潔用品收納袋及禮券等，還加碼一瓶優酪乳。記者戴永華／攝影

新冠肺炎防疫總動員，連今年送給小朋友的兒童節禮物也很不一樣。羅東鎮公所特別準備「超值防疫包」，內有額溫貼卡、清潔用品收納袋、禮券等總計約8000份，讓學童可放置個人防疫用品及文具圖書等，除了防疫包，更加碼一瓶優酪乳，增強免疫力。

羅東鎮從今天起一連5天表揚模範兒童，依序是北成、竹林、公正國小、羅東國小及成功國小，30日是鎮立幼兒園，合計約250人。

鎮公所考量疫情期間避免群聚感染，聘請攝影進行錄製直播，讓家長透過學校及鎮公所所網頁平台，可以馬上觀賞頒獎實況，分享喜悅，鎮長吳秋齡今天也到北成國小頒發獎狀及禮品給模範兒童。

本身就是老師出身的吳秋齡，一向秉持著教育優先理念，關心教育大小事，鼓勵孩子們培養積極進取、樂於助人的良好品格；在防疫期間，她要求小朋友做好勤洗手保護自己，回家也要告訴家人如果沒有必要，減少進出人多且雜的公共場所，平安度過這段日子。

羅東 新冠肺炎 幼兒園

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