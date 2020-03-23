快訊

佛系、豪賭或務實？英國防疫政策下的社會文化

最後發文牽掛4歲愛女 劉真「謝謝妳來到我的生命裡」

基隆防疫升級 5月外木山長泳停辦

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市防疫措施升級，建議長照及身障等養護機構暫時停止家屬探視，改以視訊問安關懷。圖／基隆市政府提供
基隆市防疫措施升級，建議長照及身障等養護機構暫時停止家屬探視，改以視訊問安關懷。圖／基隆市政府提供

基隆市防疫措施升級，市長林右昌今表示，即日起進入各區圖書館比照文化局防疫規定，5月舉辦的外木山長泳活動取消，婦女、長青學苑暫時停課，另請長照及身障等養護機構，建議家屬暫時停止探視，改以視訊問安關懷。

林右昌說，防疫並非只是政府的工作，而是要靠全民共同努力。從今天起，民眾進出各區圖書館，除了需量體溫，以酒精消毒手部，也需佩戴口罩。自修室等座位密集區域建議撤除部分座椅，加大座位間隔座。

林右昌表示，每年5月登場的外木山長泳活動，平均報名參加人數約1500人，考量疫情因素，今年決定停辦，降低疫情蔓延的可能性。婦女學苑、長青學苑第一學期課程也全部暫停，退費方式將在社區大學官網說明，請民眾見諒。

為了確保社區安全，市府31日上午將在仁愛區成功國小對面的救國團停車場，舉辦社區感染防疫演習，內容包括模擬大規模社區感染、前進指揮所運作等情境。

林右昌指示演習務必做到徹底、務實與細膩，讓參與人員及其他民眾更加瞭解如何建構安全防護網，隨時應變。

林右昌 圖書館 疫情

延伸閱讀

政院通過600億 林右昌：救命針要打在中小、微型企業

新北公共場館今封 林右昌：基隆不需刻意關閉所有場館

因應返國檢疫 基隆規畫2處防疫旅館已5人入住

郵輪業重創 林右昌：疫情過後找方法恢復民眾信心

相關新聞

大基隆地區23萬多戶無預警停電 11人受困電梯1人送醫

台電基隆八堵變電所上午發生事故，造成基隆地區及北海岸地區大停電 ，影響用户數高達23萬7936户。基隆市區交通號誌停擺，...

疫情期間兒童節禮物很不同 羅東鎮送給孩子「防疫包」

新冠肺炎防疫總動員，連今年送給小朋友的兒童節禮物也很不一樣。羅東鎮公所特別準備「超值防疫包」，內有額溫貼卡、清潔用品收納...

基隆防疫升級 5月外木山長泳停辦

基隆市防疫措施升級，市長林右昌今表示，即日起進入各區圖書館比照文化局防疫規定，5月舉辦的外木山長泳活動取消，婦女、長青學...

花蓮門諾製「防護插管箱」 免費推廣

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線醫護人員嚴防插管治療的飛沫傳染，花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇從嬰兒保溫箱發想，自製「防護插管箱」，罩在病患頭上，讓醫護人員多一層保護；消息一傳出就有歐美醫護人員請教製作方式，他因此將設計圖上傳網路，提供大家免費下載製作，讓網友大讚是台灣之光。

梅洲大排護岸坑疤 宜縣要修

宜蘭橋改建中，附近宜蘭市梅洲大排護岸年久失修，一處處使用混擬土填補的破洞，不好看也不安全，縣府爭取經費改善雪峰路段護岸，...

遠距教學不夠 宜蘭推居家學習包

新冠肺炎疫情衝擊校園，陸續有學生因確診導致班級停課。宜蘭縣長林姿妙表示，孩子停課在家，不論老師或家長還是要盯一下，除線上...

花蓮圖書館 40秒幫書除菌

為防堵新冠肺炎疫情擴散，花蓮縣各公共圖書館設置「書籍用紫外線除菌機」，文化局圖書館也準備3台提供民眾消毒書本，民眾借書後...

基隆市府跟風「環遊世界」 網友讚：大強大

新冠肺炎全球蔓延，國外觀光客來不了，國人旅遊興致也下滑，苗栗有飯店業者成功行銷「在苗栗環遊世界」，基隆市政府觀光處「跟風」推出基隆版，選擇色彩屋、燈塔等景點對比國外景點，如正濱色彩屋對比義大利威尼斯、潮境公園對照哈利波特電影劇照等，戲稱「根本就住在歐洲」，讓人看了會心一笑。

台東海線鄉鎮 洗腎免奔波

台東縣政府去年爭取中央補助，延攬心臟科等6位專科醫師到台東服務，今年再添放射腫瘤科、腎臟科醫師各一，其中腎臟科醫師派駐部立台東醫院成功分院，讓東海岸沿線鄉鎮洗腎病患免去舟車勞頓之苦，逐步提升台東醫療能量。

線上學習不能「放風箏」 林姿妙要求增加非線上學習包

新冠肺炎疫情衝擊校園，陸續有學生出現確診病例而班級停課，在家線上自主學習。宜蘭縣長林姿妙認為，孩子停課在家，不論老師或家...

花蓮圖書館設書籍消毒機 40秒完成殺菌

為防堵新冠肺炎疫情擴散，花蓮縣各公共圖書館設置「書籍用紫外線除菌機」，文化局圖書館共準備3台提供民眾消毒書本，民眾借書後...

基隆景點宣傳跟吹世界風 旅遊網小編：根本住歐洲

新冠肺炎全球蔓延，觀光產業受衝擊。苗栗有飯店業者用對照圖宣傳「在苗栗環遊世界」，形成話題。基隆市政府跟風，除用色彩屋、燈...

熱門新聞

三重居家檢疫者偷跑夜店遭活逮 新北將重罰100萬

南投縣今緊急宣布 全縣住宿式機構明天起禁探訪

大基隆地區23萬多戶無預警停電 11人受困電梯1人送醫

影／銅鑼季節限定的小確幸 1000棵桑葚免費採果趣

KTV成防疫破口？ 侯友宜今晚將帶隊稽查

基隆、汐止23.7萬戶大停電 台電：10時57分已全部復電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。