基隆防疫升級 5月外木山長泳停辦
基隆市防疫措施升級，市長林右昌今表示，即日起進入各區圖書館比照文化局防疫規定，5月舉辦的外木山長泳活動取消，婦女、長青學苑暫時停課，另請長照及身障等養護機構，建議家屬暫時停止探視，改以視訊問安關懷。
林右昌說，防疫並非只是政府的工作，而是要靠全民共同努力。從今天起，民眾進出各區圖書館，除了需量體溫，以酒精消毒手部，也需佩戴口罩。自修室等座位密集區域建議撤除部分座椅，加大座位間隔座。
林右昌表示，每年5月登場的外木山長泳活動，平均報名參加人數約1500人，考量疫情因素，今年決定停辦，降低疫情蔓延的可能性。婦女學苑、長青學苑第一學期課程也全部暫停，退費方式將在社區大學官網說明，請民眾見諒。
為了確保社區安全，市府31日上午將在仁愛區成功國小對面的救國團停車場，舉辦社區感染防疫演習，內容包括模擬大規模社區感染、前進指揮所運作等情境。
林右昌指示演習務必做到徹底、務實與細膩，讓參與人員及其他民眾更加瞭解如何建構安全防護網，隨時應變。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言