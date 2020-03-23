羅東兒童節禮物大不同 推出超值防疫包

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡今天說，往年鎮內兒童節禮物都是圖書禮券，今年因應新冠肺炎疫情延燒，改為「超值防疫包」，內含額溫貼卡、清潔用品收納袋與禮券，希望孩童快樂健康。

羅東鎮公所今天上午8時許在北成國小舉辦模範兒童表揚，並發放鎮內兒童節禮物。

吳秋齡接受媒體聯訪時指出，往年鎮內兒童節禮物都是價值約新台幣100元的圖書禮券，但受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，有廠商推出「超值防疫包」，除有價值80元的禮券，還有額溫貼卡、清潔用品收納袋、優酪乳飲品，公所認為這樣的搭配設計很不錯，決定採購做為今年鎮內兒童節禮物。

吳秋齡表示，今年鎮內包含公私立幼兒園、國小，共有約8000名孩童於近日內可以收到這樣特別禮物，希望讓孩童可放置個人防疫用品，採購所需防疫、文具圖書等物品，滿足每名孩童的不同需求，讓孩童更健康。