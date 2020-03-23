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昔奪64命 台東重安部落走過疫情肆虐

中央社 / 台東縣23日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情席捲全球，台東成功鎮重安部落在70多年前曾發生霍亂疫情，共奪走64條性命，撫今追昔，防疫觀念與政府防疫措施早已走在世界各國之前。

成功鎮博愛里省道台11線重安靠海邊的公墓區內有一座「都滅霍亂事件追悼紀念碑」，這是紀念民國35年當地發生霍亂傳染病，在偏遠的地區缺乏醫療資源，導致64人死亡，屍體就直接在海邊焚燒的悲慘事件。

成功鎮文史工作者王河盛今天接受中央社記者訪問表示，發生霍亂疫情當時，台灣剛光復不久，日本人已將醫護人員遣返回國，加上醫藥短缺，染病者在部落內雖然被隔離，但也只能接受簡單的治療，因此許多病人2、3天內就死亡。

死者由族人立即送往在溪流出海口已事先準備好的火堆中火化，既未撿骨埋葬也沒有設立墓碑，而且都未經醫師診斷死亡，沒有任何記載，因此無資料可查對死者的姓名及確實人數。

王河盛說，阿美族的都威社（Tomiyac）閩南語發音成了「都滅」，由於當地霍亂疫情造成64人死亡，第二年部落內又發生大火，10多戶房子被燒光，村民人心惶惶，認為原名「都威 」或「都滅 」字意太過剛猛、不吉利。當時鎮長林福安為了祈求此地能「重」獲永久平「安」，於是採納地方賢達人士建議，改名為「重安」迄今。

高齡91歲王河盛曾擔任成功鎮公所秘書、戶籍課長，他說，鎮民林新玉的父親也在那場疫情中病逝，當時林新玉年僅3歲，直到她半百之後才逐漸明白事件真相，且發現許多族人和她有一樣的遭遇，因此決心查明當時有多少人死去及死者的姓名，讓後代舉辦追思儀式並建碑追悼紀念。

在王河盛的協助下，從日治時期與光復初期的戶政資料逐一核對，清查出可能名單，再請里長召集年長的當地人士協助辨別，接著由林新玉逐戶查訪探究，才大致確認64名死者的姓名資料。

「都滅霍亂事件追悼紀念碑」由台東縣政府會同成功鎮公所於民國95年7月建造設立，碑文詳述事件始末，肇因於一名阿美族男子食用在海灘採集的海藻後生病，不久疾病蔓延全社區，經檢驗後得知為霍亂。

時光匆匆，矗立海邊的紀念碑上字跡已斑駁脫落，對照現今新冠肺炎疫情的嚴峻、影響破壞力更勝當年，然而公衛環境早已不可同日而語，撫今追昔，令人不勝唏噓。

霍亂 疫情 阿美族

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