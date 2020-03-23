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花蓮圖書館 40秒幫書除菌

聯合報 / 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣各公共圖書館設置「書籍用紫外線除菌機」，民眾借書後可自行將書本放入除菌機內，等待40秒後讓紫外線照射，完成消毒作業。記者王思慧／攝影
花蓮縣各公共圖書館設置「書籍用紫外線除菌機」，民眾借書後可自行將書本放入除菌機內，等待40秒後讓紫外線照射，完成消毒作業。記者王思慧／攝影

為防堵新冠肺炎疫情擴散，花蓮縣各公共圖書館設置「書籍用紫外線除菌機」，文化局圖書館也準備3台提供民眾消毒書本，民眾借書後可自行將書本放入除菌機內，等待40秒後讓紫外線照射，完成消毒作業，讓內外頁都能除菌，避免把病菌帶回家。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，閱讀書籍時，民眾手部及口沫會接觸書本，恐增加病菌傳播風險，縣內各公共圖書館已備有書籍除菌機，民眾借書後可進行消毒。

文化局指出，除菌機去年開始引進，但過去大家都不太會使用，隨著疫情越來越嚴峻，使用率確實變較高，也呼籲大家多使用除菌機。

江躍辰說，花蓮縣文化局圖書館花了3年，為館內29萬冊圖書裝設晶片，並引進2台自助借書機、1台24小時自助還書機、1台預約取書櫃及手機App升級等設備，大幅提升圖書管理服務，建議民眾可多使用自動借還書機、預約取書櫃等設備，避免非必要接觸。

由於圖書館每天進出民眾多，文化局針對圖書空間加強防疫，除保持館內通風，不僅每周一休館日全館消毒，清潔人員會隨時巡查擦拭各項設備，館內也設有乾洗手與消毒液供民眾使用。

文化局表示，若不想出門，只要利用手機、平板、電腦等，動動手指就可輕鬆在家借閱電子書。可進入HyRead花蓮公共圖書館電子書、Udn讀書館花蓮公共圖書館電子書庫、國立公共資訊圖書館電子書等服務平台閱覽書籍。

圖書館 文化局 電子書

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