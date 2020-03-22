線上學習不能「放風箏」 林姿妙要求增加非線上學習包

新冠肺炎疫情衝擊校園，陸續有學生出現確診病例而班級停課，在家線上自主學習。宜蘭縣長林姿妙認為，孩子停課在家，不論老師或家長還是要盯一下，「停課不停學」除了線上學習外，宜蘭將推出非線上學習包，要給孩子一點功課。

林姿妙自己本身也養育4個小孩成長，她很清楚雖說在防疫時停課的14天，有電腦線上學習課程，但宜蘭偏鄉學校的孩子，不見得家裡都有電腦、也不是都有網路，存在不小的城鄉差距。

林姿妙今天表示，目前除了各校都有一些平常上課用的行動載具外，教網中心最近再添購500台，將會優先借給家裡沒有電腦的孩子，這些行動載具也都配有網卡，方便學生上網。

但問題來了，學生在家上網究竟有沒有真的在學習？林姿妙認為，孩子們的學習態度還是必須盯一下，平常在學校上課，老師會盯，停課在家自主學習，家長也要盯。

事實上，龍潭國小廖世凱老師為自己班上的孩子設計居家安心學習包，已吸引不少學校參考當成範例，這個包發給學生後，有疫情停課時才能開啟，包裡面有防疫需知、孩子14天內要完成的閱讀及作業等。

林姿妙表示，萬一宜蘭有學校班級真的因疫情停課，縣政府會搭配推出非線上學習，例如閱讀課外讀物、背英文單字等，有點類似寒暑假作業，這些等到停課結束後，學生要交出學習給老師。

教育處長王泓祥表示，「停課必須補課」，針對停課的部分會利用放假和下課時間，把課程補完，如果實體補課沒辦法全部補完，會再輔以線上補課，一節都不會少，保障學生受教權益。