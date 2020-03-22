花蓮圖書館設書籍消毒機 40秒完成殺菌

為防堵新冠肺炎疫情擴散，花蓮縣各公共圖書館設置「書籍用紫外線除菌機」，文化局圖書館共準備3台提供民眾消毒書本，民眾借書後可自行將書本放入除菌機內，等待40秒後讓紫外線照射，完成消毒作業，讓內外頁都能除菌，避免把病菌帶回家。

由於圖書館每天進出的民眾多，花蓮縣府文化局針對圖書空間加強防疫，除了保持館內通風，也會在每周一休館日全館消毒，並且每天早上開館前，也會在民眾接觸頻繁的設備位置加強清潔消毒工作，以及清潔人員會隨時巡查擦拭各項設備，館內也在多處設置乾洗手與消毒液供民眾使用。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，閱讀書籍時，民眾手部及口沫會接觸書本，恐增加病菌傳播風險，縣內各公共圖書館已備有書籍除菌機，民眾借書後可進行消毒。使用方式簡單，只要讓書籍依Ｖ字型放入機內，讓內外頁充分接受紫外線直射，並關上門，依操作模式按鍵，約40秒就完成自動消毒。

江躍辰說，花蓮縣文化局圖書館花了3年，為館內29萬冊圖書裝設晶片，並引進2台自助借書機、1台24小時自助還書機、1台預約取書櫃及手機APP升級等設備，大幅提升圖書管理服務。歡迎民眾踴躍借閱圖書館的書籍，並盡量使用自動借還書機、預約取書櫃等設備，避免或減少非必要的接觸。

文化局表示，現在民眾只要利用手機、平板、電腦等，動動手指就可輕鬆在家借閱電子書，進入HyRead 花蓮公共圖書館電子書、Udn讀書館花蓮公共圖書館電子書庫、國立公共資訊圖書館電子書服務平台等。