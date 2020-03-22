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花蓮圖書館設書籍消毒機 40秒完成殺菌

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣各公共圖書館設置「書籍用紫外線除菌機」，民眾借書後可自行將書本放入除菌機內，等待40秒後讓紫外線照射，完成消毒作業。記者王思慧／攝影
花蓮縣各公共圖書館設置「書籍用紫外線除菌機」，民眾借書後可自行將書本放入除菌機內，等待40秒後讓紫外線照射，完成消毒作業。記者王思慧／攝影

為防堵新冠肺炎疫情擴散，花蓮縣各公共圖書館設置「書籍用紫外線除菌機」，文化局圖書館共準備3台提供民眾消毒書本，民眾借書後可自行將書本放入除菌機內，等待40秒後讓紫外線照射，完成消毒作業，讓內外頁都能除菌，避免把病菌帶回家。

由於圖書館每天進出的民眾多，花蓮縣府文化局針對圖書空間加強防疫，除了保持館內通風，也會在每周一休館日全館消毒，並且每天早上開館前，也會在民眾接觸頻繁的設備位置加強清潔消毒工作，以及清潔人員會隨時巡查擦拭各項設備，館內也在多處設置乾洗手與消毒液供民眾使用。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，閱讀書籍時，民眾手部及口沫會接觸書本，恐增加病菌傳播風險，縣內各公共圖書館已備有書籍除菌機，民眾借書後可進行消毒。使用方式簡單，只要讓書籍依Ｖ字型放入機內，讓內外頁充分接受紫外線直射，並關上門，依操作模式按鍵，約40秒就完成自動消毒。

江躍辰說，花蓮縣文化局圖書館花了3年，為館內29萬冊圖書裝設晶片，並引進2台自助借書機、1台24小時自助還書機、1台預約取書櫃及手機APP升級等設備，大幅提升圖書管理服務。歡迎民眾踴躍借閱圖書館的書籍，並盡量使用自動借還書機、預約取書櫃等設備，避免或減少非必要的接觸。

文化局表示，現在民眾只要利用手機、平板、電腦等，動動手指就可輕鬆在家借閱電子書，進入HyRead 花蓮公共圖書館電子書Udn讀書館花蓮公共圖書館電子書庫國立公共資訊圖書館電子書服務平台等。

為防堵新冠肺炎疫情擴散，花蓮縣文化局圖書館共準備3台「書籍用紫外線除菌機」，提供民眾消毒書本，記者王思慧／攝影
為防堵新冠肺炎疫情擴散，花蓮縣文化局圖書館共準備3台「書籍用紫外線除菌機」，提供民眾消毒書本，記者王思慧／攝影

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