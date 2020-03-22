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基隆景點宣傳跟吹世界風 旅遊網小編：根本住歐洲
新冠肺炎全球蔓延，觀光產業受衝擊。苗栗有飯店業者用對照圖宣傳「在苗栗環遊世界」，形成話題。基隆市政府跟風，除用色彩屋、燈塔對比國外景點，戲稱「根本就住在歐洲嘛」，連古墓奇兵、哈利波特電影劇照也用上，讓人看了會心一笑。
為了圍堵新冠肺炎疫情防止擴散，世界各國防疫紛紛升級，「鎖國」、「封城」等強制手段紛紛出籠，造成台灣國際旅遊市場急遽萎縮，國內旅遊也受重創。
苗栗縣一家酒店業者為了挽救商機，花費心思蒐集苗栗各地景點照片，再上網尋找與縣內景點相似的外國觀光勝地照片，合成製圖後PO網，引發廣大網友回響。
疫情來襲衝擊市場，基隆市觀光相關產業也未能倖免。基市府觀光城市與行銷處師法苗栗飯店業者作法，選出本地12處地點，搭配國外10處景點照片及2部電影劇照合成後，公布在觀光局管理的臉書「基隆旅遊網」。
基隆旅遊網小編說，最近大家都在台灣玩世界，基隆也來跟風一下，「原來在基隆就可以環遊全世界」、「我們根本就住在歐洲嘛」。
觀光局選出的基隆玩世界地點包括正濱色彩屋VS.義大利威尼斯、獅球嶺砲台VS.柬埔寨吳哥窟、基隆燈塔VS.韓國釜山燈塔、外木山希臘天空餐廳VS.希臘、海港大樓VS.日本銀座、海門天險VS.葡萄牙歐比多斯小鎮、情人潮情人塔VS.葡萄牙歐比多斯小鎮、虎仔山地標VS.美國好萊塢、碧砂遊艇港VS.葡萄牙里斯本、太平國小VS.匈牙利布達佩斯大飯店、仙洞巖佛手洞VS.古墓奇兵、潮境公園VS.哈利波特。
「在基隆玩世界」貼文也頗受網友關注，按讚、留言和分享數明顯高於基隆旅遊網其他貼文，不少人肯定小編「太強大」，並說「身為基隆人，我驕傲」。
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