影／小哥吉拉現蹤 綠鬣蜥疑遭棄養現身台東市區

台東市太平溪鄰近豐樂工業區附近一處防汛道路，今天中午出現「意外訪客」， 一尾疑遭人棄養的綠鬣蜥，吸引路過民眾目光，原本在水溝邊的草叢間，靜靜享受日光浴的綠鬣蜥被趨前好奇查看的男子驚嚇，倏忽竄進水溝，立起兩條後腿迅速奔跑，幾秒間就不見蹤影。

這尾綠鬣蜥體長約1公尺，尾部有被外力截斷一節，台東縣府農業處研判遭人為棄養的可能性大；也會派人前往查看，設法捕捉。

縣府農業處林務科科長葉正霖表示，由於今年才剛爭取到農委會約30餘萬元補助，今年才要委外針對綠鬆蜥在台東的族群大小、分佈區域、生態進行調查，並宣導民眾不要任意棄養，因此台東縣有多少被棄養綠鬣蜥？造成農損危害有多大？相關資料都要等委外調查結果出來。