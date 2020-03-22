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宜蘭市雪峰路梅洲大排護岸像「吊膏」 縣政府挖除重修

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市梅洲大排雪峰路段護岸，年久失修，破了再補，整個外觀就像「吊膏」般，縣政府決定挖除修復。記者戴永華/攝影
宜蘭市梅洲大排雪峰路段護岸，年久失修，破了再補，整個外觀就像「吊膏」般，縣政府決定挖除修復。記者戴永華/攝影

宜蘭橋改建中，附近梅洲大排護岸年久失修，一處處使用混擬土填補的破洞，像狗皮藥膏，不好看也不安全。縣府爭取經費改善雪峰路452公尺長護岸，預計11月完工。縣長林姿妙今天前往了解改善工程，陪同前往的縣議員建議把護攔也做起來。

梅州大排雪峰路段的護岸早年以漿砌卵石建成，老舊損壞，經常以混凝土東補西補，色澤不同，零零落落，填補的接觸面也很不牢靠，地方多次向縣府反映。

今天是世界水資源日，縣長林姿妙指出，梅洲大排系統過去已投入約2.1億元興建梅洲抽水站及梅洲分洪道改善梅洲地區淹水，為了可以有效疏導高地集水區的水量，並確保護岸結構安全，縣府籌編1833萬元辦理宜蘭市梅洲大排重要河段改善工程，為梅洲地區淹水整治添加「重要的一塊磚」。

縣府水資處表示，梅洲大排位於宜蘭河左岸，是宜蘭市梅洲里及北津里主要排水，除收納宜蘭市梅洲里及北津里區域內排水外，其上游更是承接由山區順流而下的地面水。

梅洲地區排水系統是以雪峰路為界，分高地及低地治理兩大措施，目前高地治理措施(梅洲分洪道工程)及低地治理措施(梅洲抽水站)均已施作完成並發揮功能，雪峰路河段因承接高低地的水，扮演重要角色功能。

未來「梅洲大排護岸復建工程」改善護岸長度約452公尺，配合農耕作業，預定7月開工，11月完工。

縣議員黃定和表示，雪峰路是進出宜蘭市區的替代道路，車輛多，建議縣政府完成護岸工程後，也把護欄也做起來，會更美觀安全。

宜蘭市梅洲大排雪峰路段護岸，年久失修，破了再補，整個外觀就像「吊膏」般，縣政府決定挖除修復。記者戴永華/攝影
宜蘭市梅洲大排雪峰路段護岸，年久失修，破了再補，整個外觀就像「吊膏」般，縣政府決定挖除修復。記者戴永華/攝影

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