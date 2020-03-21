快訊

妥瑞兒譏笑同學遭刺死？醫師心痛曝真相：他不是在挑釁

屏東佳冬魚塭傳溺水意外 6歲、4歲小兄弟無生命跡象

搶救國旅市場 業者推3999花蓮機加酒超值方案

攝影中心 / 記者劉學聖／高雄即時報導
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，來這裡旅遊可以享受壯麗山野景色還不用戴口罩，圖為太魯閣砂卡噹步道。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，來這裡旅遊可以享受壯麗山野景色還不用戴口罩，圖為太魯閣砂卡噹步道。記者劉學聖／攝影

新冠肺炎重創國內各大產業，旅行業為了搶救國旅市場，找飯店、航空公司合作推2人成行、每人3999元起從高雄搭飛機到花蓮，住宿度假莊園3天2夜優惠，價格竟比來回機票還便宜，高市旅行公會理事長吳盈良形容這是「殺手級方案」，盼讓國內觀光亮起來。

統茂旅館集團、華信航空與捷利旅行社聯合宣布「2人輕鬆遊花蓮」幸福專案，平日2人成行、每人3999元起可享花蓮統茂度假莊園田園雙人房住宿2晚、自助早餐2客、野菜火鍋1次及2張高雄花蓮來回機票，不用開車6、7小時，只要飛機落地就可以拿掉口罩呼吸東部新鮮空氣，享受純樸美景。

華信航空營業部南區主任楊晴雯說，目前華信每天1班從高雄來回花蓮，由於花東尚未有肺炎疫情，華信航空高規格作飛機全面清潔消毒，旅客下機後，由臺勤公司執行清艙，華信機務人員全程監督，每日以75%酒精全面消毒、清潔，旅客會接觸到的扶手、餐桌、置物櫃等，確保沒有病菌殘留。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，高雄往返花蓮的華信機票每人要價4340元，這次推出的方案比機票更便宜，堪稱「殺手級方案」，希望讓整個國旅市場動起來，而且還有專車接送旅客到熱門景點，如花蓮開心農場，星巴克貨櫃屋，七星潭、太魯閣等熱門景點，出遊不用戴口罩，輕鬆享受花蓮的山川美景，不用擔心疫情。

入住花蓮飯店前工作人員為每一位旅客量體溫並進行消毒清潔。記者劉學聖／攝影
入住花蓮飯店前工作人員為每一位旅客量體溫並進行消毒清潔。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，來這裡旅遊可以享受壯麗山野景色還不用戴口罩，圖為太魯閣砂卡噹步道。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，來這裡旅遊可以享受壯麗山野景色還不用戴口罩，圖為太魯閣砂卡噹步道。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，來這裡旅遊可以享受壯麗山野景色還不用戴口罩。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，來這裡旅遊可以享受壯麗山野景色還不用戴口罩。記者劉學聖／攝影
華信航空空姐都戴上口罩為旅客服務。記者劉學聖／攝影
華信航空空姐都戴上口罩為旅客服務。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，從飯店陽台往外看就可以享受壯麗山野景色。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，從飯店陽台往外看就可以享受壯麗山野景色。記者劉學聖／攝影
花蓮星巴克白色貨櫃屋最近成為熱門打卡景點。記者劉學聖／攝影
花蓮星巴克白色貨櫃屋最近成為熱門打卡景點。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，來這裡旅遊可以享受壯麗山野景色還不用戴口罩。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，來這裡旅遊可以享受壯麗山野景色還不用戴口罩。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，來這裡旅遊可以享受壯麗山野景色還不用戴口罩，圖為清水斷崖SUP立槳體驗。記者劉學聖／攝影
花蓮好山好水沒有新冠疫情病例，來這裡旅遊可以享受壯麗山野景色還不用戴口罩，圖為清水斷崖SUP立槳體驗。記者劉學聖／攝影

華信 機票

延伸閱讀

小學3兄妹花蓮鱉溪戲水 弟弟不幸溺斃

花蓮凌晨死亡車禍 曳引車與休旅車碰撞女駕駛送醫不治

提升防疫規格 花蓮東大門夜市將設熱顯像儀

搶清明假期商機 花蓮推優惠

相關新聞

影／屋破難擋風雨病弱女友去世 義工團蓋屋要他好好活

宜蘭縣蘇澳鎮的64歲李姓男子「阿成」，家中貧困，住屋牆破，補丁再補丁，無法擋風雨與寒流，屋頂嚴重漏水，戶外下雨，室內淹水...

台鐵太魯閣鬆軔不良冒煙 車停頭城站200旅客轉乘

台鐵一列開往樹林的417車次太魯閣自強號列車，今天行經宜蘭站時，被發現鬆軔不良，技術員上車試圖排除，但下午2點50分許，...

台東里長補選 民眾得戴口罩、量體溫

台東市第21屆強國里里長補選投票，今天在仁愛國小舉行，選務人員不敢大意，防疫能量升級，不僅要求投票民眾戴口罩、量體溫及洗手消毒，票匭、圈蓋畫筆不時擦拭消毒，投票也保持間隔兩公尺。選務人員說，防疫比投票重要。張姓選民表示，如果投票所沒防疫，他也不敢出來投票。

影／火舞拋瓶噴畫手碟鼓 16歲到93歲宜蘭拚街頭藝人

109年度宜蘭縣街頭藝人從事藝文活動許可審查今天在中興文創園區舉行，全國各地好手雲集，年輕的16歲，年長的93歲，用身懷...

影／讓年輕人安心生孩子 台東縣將提供月嫂服務8小時

台東本來就是個財政困難的縣市，縣政府還是很努力籌措經費，希望能協助新手爸媽照顧新生兒，即日開辦「你生孩子，縣府幫妳輕鬆坐...

虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛

基隆市公車處營運虧損嚴重，針對路線進行總體檢及評估後，29條學生專車因每班平均搭乘人數都在15人以下，不符成本效益，考量...

影／像把大茶壺可以坐15人 宜蘭「老懂軒」亮相了

日本建築師藤森照信設計的茶屋「老懂軒」，7年前在羅東文化工場戶外棚架落成，像把茶壺外型，還真的可以讓10到15人入屋品茗...

台東里長補選 選務人員：防疫重要、先問有沒有發燒

台東市第21屆強國里里長補選投票，今天在仁愛國小舉行，選務人員不敢大意，防疫能量升級，不僅要求投票民眾戴口罩、量體溫及洗...

2女返國逛金山？老街大消毒 帶團協會：未成行

基隆市2名女子從歐洲返國自主健康管理，卻參加基隆健行，傳言曾逛新北金山老街，合照曾摘口罩，引發攤商緊張。金山老街前晚消毒，不過帶團協會澄清2女最後沒去金山。

宜蘭福園新停車場啟用 萬人掃墓分流

宜蘭縣員山福園（縣立殯葬管理所）新停車場昨天啟用，除方便祭祖，防疫期間，還可拉開人群距離。縣府今年除了停辦清明節春季法會，並力推提前掃墓分流，包括進入福園的車輛在內，入園前都要量測體溫，靈車也不例外，駕駛一律停車受檢。

美食新天地／肉嫩醬汁濃 蘭坊咖哩雞肉飯 人氣高

在宜蘭河畔的宜蘭縣社會福利大樓一樓，蘭智基金會經營「蘭坊」，既是複合式商店，更是美食空間。最近完成裝潢，重新開張，有簡餐、小火鍋、下午茶，新美食一一上桌，其中，人氣高的咖哩雞肉飯，濃香有風味，而香煎鱈魚則是招牌，海味又香酥。

搶清明假期商機 花蓮推優惠

新冠肺炎疫情重擊觀光，花蓮因零確診，228連假時成為熱門旅遊好去處，大批遊客湧入；下月清明假期快到了，花蓮縣府整合38家文教、觀光等企業，推出「花漾童趣」兒童節優惠方案，活動期間至指定地點消費可享優惠。

熱門新聞

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

BMW車牌來了！嘉義區監理所下周一開放網路競標

虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛

人美心更美！金門邵氏3姐妹慨捐300個口罩回饋母校

電音趴惹爭議 水秀農場致歉、提供醫護免費露營

免費送1000株苗木 嘉義林管處：只剩這場其他取消

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。