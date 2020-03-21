搶救國旅市場 業者推3999花蓮機加酒超值方案

新冠肺炎重創國內各大產業，旅行業為了搶救國旅市場，找飯店、航空公司合作推2人成行、每人3999元起從高雄搭飛機到花蓮，住宿度假莊園3天2夜優惠，價格竟比來回機票還便宜，高市旅行公會理事長吳盈良形容這是「殺手級方案」，盼讓國內觀光亮起來。

統茂旅館集團、華信航空與捷利旅行社聯合宣布「2人輕鬆遊花蓮」幸福專案，平日2人成行、每人3999元起可享花蓮統茂度假莊園田園雙人房住宿2晚、自助早餐2客、野菜火鍋1次及2張高雄花蓮來回機票，不用開車6、7小時，只要飛機落地就可以拿掉口罩呼吸東部新鮮空氣，享受純樸美景。

華信航空營業部南區主任楊晴雯說，目前華信每天1班從高雄來回花蓮，由於花東尚未有肺炎疫情，華信航空高規格作飛機全面清潔消毒，旅客下機後，由臺勤公司執行清艙，華信機務人員全程監督，每日以75%酒精全面消毒、清潔，旅客會接觸到的扶手、餐桌、置物櫃等，確保沒有病菌殘留。