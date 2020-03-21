快訊

劉香慈生了！二寶照片曝光：沒有讓媽咪痛太久

日經：日擬擴大跨太平洋夥伴貿易協定 納入台灣

虧損12億 基隆4月1日起停駛29條學生專車路線

中央社 / 基隆市21日電

基隆公車處連年虧損，預估年底達新台幣12億8000萬元，市府評估後，4月1日起停駛29條以學校為終點的「學生專車」路線，公車處表示，民眾可選擇替代路線搭乘。

基隆市公共汽車管理處長陳新埤向中央社記者表示，市公車每段票成本約25元，目前訂定每段全票15元，學生票9元，教育處今年起補貼學生票6元票差，至於敬老票則免費搭市公車，社會處補貼8元，其餘由公車處吸收。

陳新埤指出，公車處截至去年底虧損達12億元，若以平均每年虧損8000萬元至1億元推算，預估年底恐達12億8000萬元，經評估後，29條學生專車路線將從4月1日起停駛。

他表示，高中職以下停駛路線共有16條，而經國管理暨健康學院、國立台灣海洋大學及崇右影藝科技大學則有13條路線，其餘57條專車路線目前平均每班次達15人以上仍會繼續行駛，至於司機則會安排支援其他路線。

陳新埤指出，部分停駛路線與現有路線重疊，民眾可選擇替代路線搭乘，例如，前往經國管理暨健康學院可搭乘302中山高中路線，前往國立台灣海洋大學也可改搭103、104、101路線。

公車 基隆 海洋大學

延伸閱讀

桃機調度防疫專車 旅客清晨約等半小時

防疫專車人龍趨緩 機場口罩乏人問津

虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛

高中生瑟縮睡車站 負氣離家南台灣流浪到基隆暖警關懷

相關新聞

影／屋破難擋風雨病弱女友去世 義工團蓋屋要他好好活

宜蘭縣蘇澳鎮的64歲李姓男子「阿成」，家中貧困，住屋牆破，補丁再補丁，無法擋風雨與寒流，屋頂嚴重漏水，戶外下雨，室內淹水...

台鐵太魯閣鬆軔不良冒煙 車停頭城站200旅客轉乘

台鐵一列開往樹林的417車次太魯閣自強號列車，今天行經宜蘭站時，被發現鬆軔不良，技術員上車試圖排除，但下午2點50分許，...

台東里長補選 民眾得戴口罩、量體溫

台東市第21屆強國里里長補選投票，今天在仁愛國小舉行，選務人員不敢大意，防疫能量升級，不僅要求投票民眾戴口罩、量體溫及洗手消毒，票匭、圈蓋畫筆不時擦拭消毒，投票也保持間隔兩公尺。選務人員說，防疫比投票重要。張姓選民表示，如果投票所沒防疫，他也不敢出來投票。

影／火舞拋瓶噴畫手碟鼓 16歲到93歲宜蘭拚街頭藝人

109年度宜蘭縣街頭藝人從事藝文活動許可審查今天在中興文創園區舉行，全國各地好手雲集，年輕的16歲，年長的93歲，用身懷...

影／讓年輕人安心生孩子 台東縣將提供月嫂服務8小時

台東本來就是個財政困難的縣市，縣政府還是很努力籌措經費，希望能協助新手爸媽照顧新生兒，即日開辦「你生孩子，縣府幫妳輕鬆坐...

虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛

基隆市公車處營運虧損嚴重，針對路線進行總體檢及評估後，29條學生專車因每班平均搭乘人數都在15人以下，不符成本效益，考量...

影／像把大茶壺可以坐15人 宜蘭「老懂軒」亮相了

日本建築師藤森照信設計的茶屋「老懂軒」，7年前在羅東文化工場戶外棚架落成，像把茶壺外型，還真的可以讓10到15人入屋品茗...

台東里長補選 選務人員：防疫重要、先問有沒有發燒

台東市第21屆強國里里長補選投票，今天在仁愛國小舉行，選務人員不敢大意，防疫能量升級，不僅要求投票民眾戴口罩、量體溫及洗...

2女返國逛金山？老街大消毒 帶團協會：未成行

基隆市2名女子從歐洲返國自主健康管理，卻參加基隆健行，傳言曾逛新北金山老街，合照曾摘口罩，引發攤商緊張。金山老街前晚消毒，不過帶團協會澄清2女最後沒去金山。

宜蘭福園新停車場啟用 萬人掃墓分流

宜蘭縣員山福園（縣立殯葬管理所）新停車場昨天啟用，除方便祭祖，防疫期間，還可拉開人群距離。縣府今年除了停辦清明節春季法會，並力推提前掃墓分流，包括進入福園的車輛在內，入園前都要量測體溫，靈車也不例外，駕駛一律停車受檢。

美食新天地／肉嫩醬汁濃 蘭坊咖哩雞肉飯 人氣高

在宜蘭河畔的宜蘭縣社會福利大樓一樓，蘭智基金會經營「蘭坊」，既是複合式商店，更是美食空間。最近完成裝潢，重新開張，有簡餐、小火鍋、下午茶，新美食一一上桌，其中，人氣高的咖哩雞肉飯，濃香有風味，而香煎鱈魚則是招牌，海味又香酥。

搶清明假期商機 花蓮推優惠

新冠肺炎疫情重擊觀光，花蓮因零確診，228連假時成為熱門旅遊好去處，大批遊客湧入；下月清明假期快到了，花蓮縣府整合38家文教、觀光等企業，推出「花漾童趣」兒童節優惠方案，活動期間至指定地點消費可享優惠。

熱門新聞

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

BMW車牌來了！嘉義區監理所下周一開放網路競標

虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛

國姓電音趴派對接受鄉民抗議 同意活動停辦並延期

人美心更美！金門邵氏3姐妹慨捐300個口罩回饋母校

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。