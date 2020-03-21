虧損12億 基隆4月1日起停駛29條學生專車路線

基隆市公車處連年虧損，預估年底達新台幣12億8000萬元，市府評估後，4月1日起停駛29條以學校為終點的「學生專車」路線，公車處表示，民眾可選擇替代路線搭乘。

基隆市公共汽車管理處長陳新埤向中央社記者表示，市公車每段票成本約25元，目前訂定每段全票15元，學生票9元，教育處今年起補貼學生票6元票差，至於敬老票則免費搭市公車，社會處補貼8元，其餘由公車處吸收。

陳新埤指出，公車處截至去年底虧損達12億元，若以平均每年虧損8000萬元至1億元推算，預估年底恐達12億8000萬元，經評估後，29條學生專車路線將從4月1日起停駛。

他表示，高中職以下停駛路線共有16條，而經國管理暨健康學院、國立台灣海洋大學及崇右影藝科技大學則有13條路線，其餘57條專車路線目前平均每班次達15人以上仍會繼續行駛，至於司機則會安排支援其他路線。

陳新埤指出，部分停駛路線與現有路線重疊，民眾可選擇替代路線搭乘，例如，前往經國管理暨健康學院可搭乘302中山高中路線，前往國立台灣海洋大學也可改搭103、104、101路線。