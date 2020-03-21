影／屋破難擋風雨病弱女友去世 義工團蓋屋要他好好活
宜蘭縣蘇澳鎮的64歲李姓男子「阿成」，家中貧困，住屋牆破，補丁再補丁，無法擋風雨與寒流，屋頂嚴重漏水，戶外下雨，室內淹水，「阿成」原有一名相依為命的同居女友，原本病弱，去年11月寒流來襲，破屋擋不了風寒，冷風與雨從破牆直貫而入，女友病體耐不住風寒，過世了。
在「阿成」女友過世前，社團法人台灣心義工團獲知此案，即想援助，改善「阿成」的住屋，但當時苦於經費不足，又要先幫忙其他急迫的苦難家庭，因此，無法立即相助，不過已在籌款，結果，還是來不及幫助，「阿成」的破屋塌了，也無法再住人而拆除，暫時棲身在原屋旁貨櫃屋。
義工團為了不讓憾事再發生，也要讓「阿成」好好活下去，至少有個遮風避雨的家，在理事長尤瑞豊帶領下，籌資約55萬元，購買了建材，運往蘇澳，而所有蓋屋的工人都是義工，主動從台灣各地集結，為「阿成」蓋屋而來。
義工從高雄、桃園、新店、花蓮等多處趕來，總達110人，他們帶著工具集合後，清晨3點半桃園集結，搭車出發，到了蘇澳，一起動手，為「阿成」重蓋家屋，趕工兩天，預計今明完成鋼骨結構與配置水電，下周六前裝潢、進家具，下周日交屋，讓「阿成」入住。
「義工們幫忙蓋屋，交通食宿保險費都要自己出！」特別的是，義工幫忙蓋屋，不但不領工錢，連吃的住的都要自費，一天餐費100元，住宿是200元，保險是50元，交通是100元，參加兩天一夜，2天餐費加住宿等，總共550元，辛苦工作，卻笑稱是二日遊。
義工們依專長分工，有的切鋼管、焊接、配線、挖排水，貨車載的建材無法直開到工地，義工不分男女老少，排起長隊，如螞蟻般，合力搬著重重的鋼材、木板、鐵皮、屋頂、甚至焊好的桁架，人人捲起袖子，戴起安全帽，揮汗工作。
「只要有愛台灣這塊土地的心，也願意付出，人就可來！」尤瑞豊說，當時成團的用意，就是希望助人的熱忱不能散掉，平時可為弱勢幫忙蓋房子，有災難時，可以在政府公權力沒辦法到達的地方協助。
尤瑞豊說，義工團成立三年多，平均每年幫助22個個案，已在台灣完成68個重建家屋、2處課輔教室，蘇澳阿成的家是第69個幫助的家屋，他們當然是希望台灣沒有需要援助的個案，但不可能，去偏鄉接觸到個案，就會知道台灣這塊土地還是有很多人需要幫助，而幫忙蓋家屋，要求嚴格，因為就像蓋自己的家一樣。
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