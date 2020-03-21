聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／火舞拋瓶噴畫手碟鼓 16歲到93歲宜蘭拚街頭藝人
109年度宜蘭縣街頭藝人從事藝文活動許可審查今天在中興文創園區舉行，全國各地好手雲集，年輕的16歲，年長的93歲，用身懷絕技拚考街頭藝人，通過的名單下個月中旬公告，演出場地今年新增北榮員山分院、內城村不老學校等，總共有46處景點等公共空間可以演出。
文化局指出，越來越多人投入街頭藝人的行列，成為街頭上的藝術展演者，今年應審演出者在展演內容更見多元，在表演藝術中，有挑戰地心引力的平衡晃管，有令人目炫神迷花式拋瓶，有掌中水晶球，有玩火專家火舞。
音樂展演報名者最多，管樂、鼓樂等中西樂器匯演，薩克斯風、長笛、古箏、中阮、嗩吶、洞簫、小提琴、胡琴、吉他、爵士鼓、手碟鼓等。
在視覺及創意工藝項目，有來自馬其頓的台灣女婿與妻子的噴漆畫及捕夢網編織，還有手工皂擠花、金工鍛造等。
縣文化局表示，宜蘭縣的街頭藝人目前已累計多達460組，今年將再新增，通過審查的名單下個月中旬出爐，宜蘭縣供街頭藝人展演的公共空間年增加，除梅花湖風景區、羅東夜市旁的中山公園藝術廣場等，去年新增宜蘭美術館南門角，今年再增北榮員山分院、內城村不老學校等，總計達46處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言