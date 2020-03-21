影／火舞拋瓶噴畫手碟鼓 16歲到93歲宜蘭拚街頭藝人

109年度宜蘭縣街頭藝人從事藝文活動許可審查今天在中興文創園區舉行，全國各地好手雲集，年輕的16歲，年長的93歲，用身懷絕技拚考街頭藝人，通過的名單下個月中旬公告，演出場地今年新增北榮員山分院、內城村不老學校等，總共有46處景點等公共空間可以演出。

文化局指出，越來越多人投入街頭藝人的行列，成為街頭上的藝術展演者，今年應審演出者在展演內容更見多元，在表演藝術中，有挑戰地心引力的平衡晃管，有令人目炫神迷花式拋瓶，有掌中水晶球，有玩火專家火舞。

音樂展演報名者最多，管樂、鼓樂等中西樂器匯演，薩克斯風、長笛、古箏、中阮、嗩吶、洞簫、小提琴、胡琴、吉他、爵士鼓、手碟鼓等。

在視覺及創意工藝項目，有來自馬其頓的台灣女婿與妻子的噴漆畫及捕夢網編織，還有手工皂擠花、金工鍛造等。