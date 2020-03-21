影／讓年輕人安心生孩子 台東縣將提供月嫂服務8小時

台東本來就是個財政困難的縣市，縣政府還是很努力籌措經費，希望能協助新手爸媽照顧新生兒，即日開辦「你生孩子，縣府幫妳輕鬆坐月子」，讓月嫂免費到宅服務8小時。

縣府民政處長顏志光表示，這是台東縣首度開辦，因不知需求會有多大，今年暫定每胎8小時，明年再視成效及財政狀況評估調整。即日起新生爸媽及新生兒都設籍並定居台東，新生兒出生6個月內就可提出申請。台東縣育兒指導到宅服務申請窗口LineID：@imama，洽詢電話：089-331855。

顏志光指出，這8小時會由專業月嫂除指導如何幫新生兒洗澡、換尿布、母乳哺育、奶粉調製，還有產婦產後陪伴與情緒支持、陪同就醫回診及育兒經驗知識諮詢等服務。

來自越南的30歲新住民謝喜雲說，她剛生完第一胎，才坐完月子，過去這一個月來，尿布換了奶也餵了，但孩子還是哭個不停，不知孩子哪裡不舒服，讓人很崩潰，很無助，縣府提供月嫂從旁指導協助，對新手媽媽確有幫助。

台東縣長饒慶鈴說，競選期間看到新生媽媽可能因先生要工作，一個人照顧新生兒，當時就想如果當選，縣府有沒有可能幫新手媽媽多做一點事，就任後，她就請民政處思考怎樣在既有福利之外，提供新手爸媽們更多的服務與保障，其中陪同產婦就醫回診是全台首創。

饒慶鈴說，台東縣的財力遠遠不及其他縣市，但台東是在月嫂服務作最完整思考的縣市，希望這小小的服務，除照顧新生兒，也能為媽媽提供喘息的服務；縣府另外也計畫明年開辦月子餐，雖然尚在政策評估，但明年一定會辦。