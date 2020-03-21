提升防疫規格 花蓮東大門夜市將設熱顯像儀

新冠肺炎疫情持續升高，花蓮縣府決定，將在東大門夜市6個出入口，設置紅外線熱顯像儀，發現遊客體溫異常即勸導就醫；縣府觀光處也從本周起配發口罩給攤商，呼籲做好防疫，讓消費者安心。

東大門夜市有400個攤位，吃喝玩樂一次滿足，是花蓮人氣景點，去年共吸引超過162萬人次逛夜市，交通部去年推出「擴大國旅秋冬遊」旅遊補助發放夜市抵用券，東大門也是全台回收率最高的夜市。

為加強防疫工作，縣府日前召開應變會議，縣長徐榛蔚指示在東大門夜市出入口設置紅外線熱顯像儀。觀光處副處長張志翔說，預計採購6部，配置在重慶路、中山路、自由街等6個出入口。熱顯像儀因疫情緣故大缺貨，還在和廠商洽談，會盡快採購配置，若量測體溫超過37.5度，再用耳溫槍複檢，若有異常會視狀況協助就醫。

東大門夜市榮譽主委林文松說，疫情爆發以後，攤商也更注重環境衛生，有些攤商會用酒精擦拭消毒攤位，觀光處也協助提高全區消毒頻率，這個星期開始，觀光處每周配發各攤12個口罩，讓攤商戴上口罩作生意。

對於縣府擬設置紅外線熱顯像儀，林文松表示，夜市四通八達，但應該可過濾至少8成遊客，加上是開放空間，設置紅外線熱顯像儀可給遊客一種安心的感覺。