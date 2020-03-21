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虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛。圖／報系資料照片
虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛。圖／報系資料照片

基隆公車處營運虧損嚴重，針對路線進行總體檢及評估後，29條學生專車因每班平均搭乘人數都在15人以下，不符成本效益，考量多有其他路線的班車可替代，影響不會太大，將在31日全部停駛。

基隆市政府公車處指出，成本1段票要25元，但為了北北基統一，只收15元，學生票優惠為9元，65歲以上老人搭乘不用錢，票差由不同身分別編預算補貼，公車處連年虧損，到去年12月累計虧損負債已10多億元。去年12月市議會審公車補助預算時，對於動用教育基金3500萬元補助票差，但部分議員有意見，最後砍掉1700萬元，並要求檢討學生專車。

市公車處指出，市府委託進行「提升基隆市公車營運效能研究」，檢討學生專車路線，核算後每班車要35人以上才符合成本效益，但發現不少學生專車有的1班只有10多人，甚至有時沒人搭乘。檢討後決定停駛29條路線學生專車，高中職以下有16條路線，大學部分經國、海大及崇右有13條路線。

市公車處說，大學部分曾詢問學校是否要承租，但學校都表明不願意，因此自本月5日已停駛；高中職以下有16條路線，將在31日全部停駛。後續還有57條路線再行評估，如果搭乘人數還是一直不理想，可能也要停駛。

公車處長陳新埤表示，學生專車已開了十多年了，都是在上下學時才有開，已開多多次調整說明會，並請教育處轉達各校，避免引起誤會，這些減掉的班次將會用來改支援其他路線，停掉的29條路線，大部分都有其他路線的班車可搭，影響應該有限。

交通處長李綱則指出，先停29學生專車路線，經過審慎評估，因都有替代路線可搭乘，衝擊不致太大。如基隆高中、基隆女中都有其他路線可搭，但如公車班次較少的學生專車仍維持，如位中正公園山上的中正、成功國中學生專車仍維持，沒有取消。後續還有57條路線是否也取消，會再行評估，如果搭乘人數還是一直不理想，可能也要停駛。

公車 基隆 海大

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