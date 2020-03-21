影／像把大茶壺可以坐15人 宜蘭「老懂軒」亮相了

日本建築師藤森照信設計的茶屋「老懂軒」，7年前在羅東文化工場戶外棚架落成，像把茶壺外形，還真的可以讓10到15人入屋品茗，轟動一時。

不過，茶屋採用竹片、木片、土等自然原料製作，易受颱風等氣候因素折損結構，為了延續保存使用年限，宜蘭縣政府文化局委託專業單位移置，今天重新在五結鄉的中興文創園區有料倉庫亮相。

宜蘭縣長林姿妙表示，藤森照信有著「建築頑童」稱號，作品充滿自然特色與童趣，扭轉大眾對建築正正方方的印象，而茶壺外型的「老懂軒」於中興文化創意園區再次啟用，除了位處室內空間不再受限氣候影響，現場更能展示藤森老師的創作手稿及模型，並將不定期推出茶席體驗，期待能讓公共藝術更加親近民眾。

文化局指出，老懂軒以台灣檜木、泥土、灰泥、鋼索等為材料，長390公分，寬240公分，高370公分，取名「老懂軒」是依據羅東地區原住民的語言「老懂」一詞而來，融合了宜蘭在地的自然材料作為主要建材，並有民眾以手工建築的概念，參與剖竹片、編木片、以及塗抹泥土的過程，一齊將這座空中茶屋打造完成。

老懂軒在鋼索之間，用非常薄的台灣檜木片編織連接，就好像老懂（猴子）健康快樂的在樹林中跳躍攀爬，從樹梢枝頭上吊掛下來一樣，從遠處看懸吊在半空中的老懂軒，像是艘供人乘坐的小舟，藉由攀爬梯子進入這散發淡淡檜木香的舟室裡，人們可以觀景、休憩、品茗。

文化局表示，「老懂軒」主體分成地座與茶室空間兩個構造，基座以薄木片形塑栱形膠合樑及竹片構築外壁，如同飛機機身構造的蒙皮結構，透過輕量化材料與特殊的構築方式，達到安全負載強度，而茶室空間則包含檜木座椅、大桌及爐體，值得一提的是，此次移置重組也特別邀請民眾參與檜木片外牆的編織施作，將一片片的檜木薄板，透過手工堆疊、層層交織在鋼索上，深入體驗藤森老師創作老懂軒的意念與想像。