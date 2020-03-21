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台東里長補選 選務人員：防疫重要、先問有沒有發燒

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
台東市第21屆強國里里長補選投票，今天在仁愛國小舉行，因應新冠肺炎疫情，防疫措施可說滴水不漏。記者尤聰光／攝影
台東市第21屆強國里里長補選投票，今天在仁愛國小舉行，因應新冠肺炎疫情，防疫措施可說滴水不漏。記者尤聰光／攝影

台東市第21屆強國里里長補選投票，今天在仁愛國小舉行，選務人員不敢大意，防疫能量升級，不僅要求投票民眾戴口罩、量體溫及洗手消毒，票匭、圈蓋畫筆也不時擦拭消毒，投票也保持間隔2公尺。選務人員說：「防疫比投票重要」。

「大家現在聞『疫』色變！」一名選務人員說，防疫當然比投票重要，以前都會先提醒民眾通知單、身分證帶了沒？現在是先問有沒有發燒、口罩帶了沒？就是不怕一萬，只怕萬一；還好民眾都很配合防疫，自動自發做好個人防疫。

市公所為了這次補選，可說是防疫能量升級，基本配備口罩、消毒水不說，就連票匭、圈蓋筆畫，選務人員還戴上手套不時消毒，另從門口開始，就先詢問民眾身體狀況後，量體溫、洗手消毒，沒戴口罩的就要求戴上，並隨時注意民眾投票距離，避免過近。

「防疫嚴格，也是為大家好啊！」陳姓選民說，公共場所本來就要做好防疫，沒甚麼好抱怨的，想投票，就配合防疫。另張姓選民說：「如果投票所沒防疫，他也不敢出來投票」。

市長張國洲表示，強國里里長補選計有3名候選人，投票人數598人，時間從早上8點到下午4點為止。為了這次補選投票，公所防疫演練最起碼辦了3次，也先向選民宣導投票自主防疫，以及提醒若有居家隔離或檢疫者待在家最好不要出來投票，就是希望投票不能有防疫破口。

民眾投票沒戴口罩，立即被選務人員攔下要求戴口罩。記者尤聰光／攝影
民眾投票沒戴口罩，立即被選務人員攔下要求戴口罩。記者尤聰光／攝影
投開票所內，選務人員戴口罩、穿上手套，不時給票匭、圈蓋畫筆擦拭消毒。記者尤聰光／攝影
投開票所內，選務人員戴口罩、穿上手套，不時給票匭、圈蓋畫筆擦拭消毒。記者尤聰光／攝影

投票 口罩 發燒

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