陳俊宇表態參選民進黨宜蘭主委 目標光復宜蘭重返執政

民進黨宜蘭縣黨部主任委員今年5月24日改選，現任主委黃建財宣布不連任，強調「成功不必在我」，並表示他規畫參選公職，不宜兼任黨職，避免球員兼裁判；擔任縣議會民進黨團總召的陳俊宇則表態參選，目標是光復宜蘭，重返執政。

陳俊宇說，今年初接總召，深感黨團運作應該要有後援，經徵詢資深黨員與意見，受到鼓勵，決定參選，希望有學習機會，並呼應中央年輕化的訴求，而民進黨在宜蘭是在野黨，未來就是扮演好在野監督角色，目標是2022年光復宜蘭，讓民進黨重返執政的榮耀。

現任宜蘭縣黨部主委黃建財是醫師，面對近來很多人問他要不要續任黨部主委？他已決定不連任。

黃建財指出，他擔任黨部主委以來，與同志們共同為黨付出，在全體同志們共同努力之下，今年初總統立委選舉已成功贏得台灣、守住宜蘭，主委連任，理應當仁不讓，繼續為黨服務，但黨內人才濟濟，成功不必在我。

黃建財表示，個人未來規畫挑戰公職服務，公職不適合兼任黨部主委，以避免球員兼裁判，所以決定不連任下屆黨部主委，但會持續關心黨的發展，未來他不會缺席，並期待未來主委能帶領民進黨，在宜蘭拿回政權。