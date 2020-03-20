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政院通過600億 林右昌：救命針要打在中小、微型企業

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
政院通過600億，林右昌：救命針要打在中小、微型企業身上。記者游明煌／翻攝
政院通過600億，林右昌：救命針要打在中小、微型企業身上。記者游明煌／翻攝

新冠肺炎疫情來勢洶洶，行政院通過新台幣600億元特別預算執行防疫、紓困、振興措施，其中以經濟部、交通部與財政部的措施為主軸。基隆市長林右昌今天表示認同與肯定，他同時呼籲，必須特別關注廣大的中小企業和微型企業，要讓「救命針」直接打在身上，讓他們受益。

林右昌說，因應新冠肺炎疫情造成的產業衝擊，中央通過新台幣600億元的特別預算等「救命方針」，他呼籲，必須特別關注廣大的中小企業和微型企業。

「經濟紓困不只救急也要救命」林右昌特別為中小、微型企業請命。他表示，現在中央政府針對各個產業，進行非常多的紓困措施，還有救急的動作，這非常正確也非常重要，不過，台灣中小企業占全體企業95%以上，希望這些補助和紓困能夠特別關注到他們，直接讓他們受益。

林右昌還說，中小企業和微型企業都是廣大的勞工和就業的群眾，也是台灣多數勞工的依存及生活之所在，政府紓困的救命針，必須直接打進他們身體裡，如果只當慢性病吞藥醫治，藥效不夠快，恐怕會產生失業問題、社會問題，甚至是家庭問題，唯有將救命針打在身上，才能對整個企業的安定和社會的穩定起非常大的幫助。

林右昌 新冠肺炎 疫情

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