台東稻米訂單銷售成長3成 縣長鼓勵大家買好買滿

受疫情影響，避免民眾預期心理搶購民生物資，意外帶動台東稻米訂單銷售成長，縣長饒慶鈴鼓勵大家買好買滿。她表示，民眾可透過台東各地區農會與購夠台東電商平台等管道選購台東好米。

饒慶鈴表示，台東除了知名的關山和池上米外，其他鄉鎮也孕育美味的稻米，像是採自然農法栽種的長濱金剛米或應邀日本參展的鹿野福鹿米等優質米，全縣米糧庫存達7萬4千公噸，可盡量選購。

據了解，過去2年台東稻米生產過剩，使得稻穀出現暴倉的情況，今年卻受疫情影響，稻米需求量突然增加不少，其中零售訂單和去年相比，增加了3成左右，讓農會笑開懷。

池上鄉農會總幹事游玉櫻表示，疫情關係，民眾外食的情況減少，大家可能都改在家裡主食，使用稻米的量增加，這幾天零售訂單一天都有2、300件，農會都在加班出貨。

台東農產公司指出，除了實體店面銷售有成長，線上訂單也比以往成長3成左右，民眾除可以線上選購好米，也可選購各種加熱即可食用的農產品料理包，包括養生薑黃湯、義式調理包等產品。