影／防疫 宜蘭首度啟動居家辦公

因應防疫，宜蘭縣政府研擬居家辦公、分流辦公、異地辦公等因應措施，並從今天開始，啟動居家辦公，第一波有10位員工，3月27日第二波試辦，縣長林姿妙表示，未來將視疫情狀況全面實施居家辦公，以家有國中以下子女、需自主健康管理、通勤地點較遠的員工優先，且不得超過現有員額三分之一。

宜蘭縣政府今天召開「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」會議，並首度採用遠端視訊方式進行，林姿妙同時宣布試辦縣府員工居家辦公措施，並視疫情狀況全面實施。

縣政府指出，公務機關是保障民眾健康最重要的防線，因應疫情發展所需，並降低傳染風險，縣府計畫處已完成建置居家辦公及遠端視訊會議系統，今天的會議中啟用，陽明大學附設醫院、博愛醫院及聖母醫院等3家協力醫院，以及縣內中、西、牙醫師公會，首度透過遠端連線方式參加會議，未來，各局處也將試辦遠端視訊開會。

同時，縣政府教育處超前防疫準備，除請縣內各國中、國小於3月底前務必進行停課期間一領域或科目線上教學的模擬演練及擬定各校停補課計畫，並備妥總數超過5000台以上的行動教學應用設備，可因應停課狀況隨時調撥應用。

同時，在宜蘭縣教育資訊網「快樂e學院」，建置「停課不停學 防疫學習專區」，縣內學生只要使用一個帳號(OPEN ID)即可使用線上學習平台資源，各學校教師先行準備「非線上學習材料」，讓學生擁有多元選擇，達到停課不停學的效果。